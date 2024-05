”Massiivinen vastavoima” – Iranin suunnitelma epäonnistui

Yhdysvallat ja Saudi-Arabia ovat neuvotelleet turvallisuussopimuksesta, joka voisi toteutuessaan muuttaa Lähi-idän poliittista tilannetta merkittävästi. Neuvotteluiden kerrotaan edenneen viime viikkoina.

Tarkoituksena on luoda polku Israelin ja Saudi-Arabian välisten diplomaattisten suhteiden solmimiselle, jos Israel lopettaa sotansa Gazassa. Saudi-Arabia saisi turvallisuustakeiden ohella aiempaa edistyksellisempiä amerikkalaisia asejärjestelmiä.

Saudi-Arabian ulkoministeri Faisal bin Farhan sanoi al-Monitor-sivuston mukaan maanantaina, että kahdenväliset sopimukset olivat ”hyvin, hyvin lähellä”. Ministerin mukaan sopu edellyttää uskottavaa suunnitelmaa Palestiinan valtion tulevaisuudesta.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan analyytikko Ulrich Speck huomauttaa Iranin johdon tehneen kaikkensa Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian välisen sovun estämiseksi. Vaikutustyö näyttää epäonnistuneen.

– Iran yritti estää tätä käyttämällä tukemiaan miliisijärjestöjä. Mutta saudien turvallisuusintressit pääsivät voitolle, mikä ajaa heitä kohti paljon syvempä turvallisuussopimusta Yhdysvaltain kanssa ja liennyttää suhteita Israeliin, Speck kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

– Massiivinen vastavoima Iranin hegemonisille pyrkimyksille Lähi-idässä, analyytikko sanoo.

Iran tried to veto this, using its regional proxies — but Saudi security interests do prevail, leading them towards a far deeper security pact with the US and a rapprochement with Israel; a massive counterforce to Iran's hegemonic ambitions in the Middle East. https://t.co/a836gvYfU9

