Pääministerin mukaan PS toimi erinomaisesti erottaessaan kansanedustajan

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) puhui PS:n ryhmästä erotetun kansanedustaja Timo Vornasen tapauksesta eduskunnan kyselytunnilla.

– Ensinnäkin, tämä tapahtuma on pysäyttävä, ja täysin käsittämätön. Että ylipäänsä kukaan toimii näin, saati kansanedustajan toimessa, Petteri Orpo sanoi.

Orpo kertoi valtiovarainministerin kertoneen hänelle perjantaiaamuna, että jotain tämäntyyppistä oli tapahtunut.

– Jäimme odottamaan viranomaistietoa, jota tuli kieltämättä hitaasti. Me emme voi pelkästään mediatietojen perusteella lähteä kommentoimaan tilannetta, vaan jouduimme odottamaan siihen, että poliisiviranomaiset kertoivat, mikä oli sen hetken käsitys tapahtuneesta tilanteesta, pääministeri totesi.

– Tiedotus tapahtui lauantaina, vuorokausi tämän tapahtuman jälkeen. Jonka jälkeen tätä asiaa on kommentoitu, ja sitä ennenkin kylläkin jo poliittiselta tasolta.

– Perussuomalaisten ryhmä on toiminut ryhdikkäästi ja oikein. Juuri niin kuin pitää. Edustaja on erotettu ryhmästä – se on poliittinen vastuu. Seuraava on se, että annetaan poliisin edelleenkin tehdä työtä ja oikeuslaitoksen tehdä päätöksensä.

– Kolmanneksi eduskunta – me täällä – joudumme sitten aikanaan arvioimaan edustajan toimintaa täällä joukossa, Orpo lopetti.