Suomen Hornetit tekivät vaikutuksen USA:ssa – upea video julki

Suomen ilmavoimat osallistui lokakuussa Yhdysvaltain ilmavoimien järjestämään Red Flag Alaska 19-1 -harjoitukseen. Ilmavoimien mukaan tavoitteena oli harjoitella suurten lento-osastojen toimintaa realistisissa tilanteissa, sekä todentaa ilmavoimien toimintamenetelmät ja suorituskyky osana monikansallisia ilmaoperaatioita.

Harjoitus toteutettiin Alaskan osavaltiossa Yhdysvalloissa Eielsonin lentotukikohdassa. Suomalaisen harjoitusosaston vahvuus oli kuusi F/A-18 Hornet -monitoimihävittäjää ja noin 70 henkilöä.

Ilmavoimat on julkaissut harjoituksesta alla näkyvän videon.

Eversti Timo Herranen kertoo videolla, että suomalaiset pääsevät harjoituksessa toimimaan sellaisessa uhkaympäristössä, jota kotimaassa ei ole tarjolla. Alaskan Red Flagiin osallistuu Herrasen mukaan useita ilmatorjuntayksiköitä ja käytössä on edistyneitä elektronisen sodankäynnin järjestelmiä.

– Myös harjoituksessa tehtävä arviointi ja saatava palaute on täällä maailmanluokkaa, hän toteaa.

– Suomen kaltaiset pienet ilmavoimat tarvitsee maailman parhaat pilotit. Suurin asia täällä on verrata kykyjämme ja harjoitella parhaiden kanssa. Tämä on siihen täydellinen paikka, Timo Herranen sanoo.

Everstin mukaan Suomen ilmavoimat tarvitsee myös kokemusta viidennen sukupolven hävittäjien kanssa toimimisesta.

Harjoitusvastustajina Red Flagissa toimivia F-16-hävittäjiä komentavan everstiluutnantti Jason Monacon mukaan Red Flagissa on realistisin mahdollinen harjoitteluympäristö.

– Suomen ilmavoimat ovat tehneet meihin vastustajiin suuren vaikutuksen. He ovat olleet hyvin ammattimaisia. Tähän harjoitukseen on vaikea osallistua ulkomaisena kumppanina toisella kielellä, Jason Monaco toteaa.

Hän kehuu myös suomalaistan omistautumista.

– Odotamme innolla, että pääsemme toimimaan heidän kanssaan tulevaisuudessa.

Red Flagista on jaettu myös runsaasti materiaalia ilmavoimien Twitterissä. Myös Yhdysvaltojen Tyynenmeren ilmavoimat on julkaissut videon suomalaisten osallistumisesta harjoitukseen. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

Todellisia sotalentoja jäljittelevä kahden viikon harjoitus juontaa juurensa Vietnamin sodan karvaisiin oppeihin. Yhdysvallat kärsi Vietnamissa yllättävän suuria tappioita ilmassakin. Kun dataa käytiin läpi, havaittiin, että valtaosa tappioista osui lentäjän ensimmäisen kymmenen sotalennon ajalle.

– Jos lentäjä selvisi niistä, hän selvisi yleensä koko sodasta. Johtopäätös oli selvä: hävittäjälentäjän taitoja oli parannettava tasolle, mikä Vietnamin sotaan osallistuneilla lentäjillä oli kymmenen sotalennon jälkeen, Kauhavan lentosotakoulun entinen johtaja, eversti evp. Jukka Ahlberg totesi hiljattain.

Ahlbergin mukaan Red Flagiin osallistumisessa on kyse ennen kaikkea lentäjien henkien säästämisestä – ei turvallisuuspolitiikasta tai puolustushankinnoista.

Hävittäjälentäjä lentää Red Flagissa sotalennon joka päivä kahden viikon ajan. Olosuhteet vastaavat mahdollisimman tarkasti nykyaikaisen ilmasodan ympäristöä. Ahlbergin mukaan Vastustajana on vihollisuhkaa vastaava sotilaallinen voima, jolla on käytössään kaikki elektronisen sodankäynnin elementit ja ilmatorjunta.

– Harjoituksen palkintona on lentäjän odotettavissa olevan eliniän kolminkertaistuminen. Melkoinen porkkana.

#REDFLAG lentotehtävien valmistelu ja toteutus on tiimipeliä. Teknisen henkilöstön ja ohjaajien yhteistyö takaa turvalliset ja tehokkaat ilmaoperaatiot. Teamwork between aircraft maintainers and pilots is key for all successful #FINAF Red Flag missions @EielsonAirForce .

Second live exercise week of the #REDFLAG Alaska has started. Jump inside the cockpit of the Finnish Air Force F/A-18 Hornet and fly through the Joint Pacific Alaska Range Complex. @EielsonAirForce @PACAF @usairforce #FINAF

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) October 16, 2018