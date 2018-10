Everstin mukaan USA:n sotaharjoitus pelastaa Suomen Hornet-pilotit kuolemalta

Kauhavan lentosotakoulun entinen johtaja, eversti evp. Jukka Ahlberg toteaa Pohjalaisen kolumnissaan, että Yhdysvaltojen Red Flag -ilmasotaharjoitus ”pelastaa lentäjän kuolemalta”.

Suomi osallistuu parhaillaan maineikkaaseen harjoitukseen kuuden Hornet-hävittäjän ja 70 sotilaan voimin. Jukka Ahlberg kertaa alla Twitterissä jakamassaan kirjoituksessaan Red Flagin historiaa.

Suurharjoitus juontaa juurensa Vietnamin sodan koviin oppeihin. Yhdysvallat kärsi siellä ilmassakin yllättäviä tappioita. Kun syitä analysoitiin, havaittiin Ahlbergin mukaan, että valtaosa tappioista tapahtui ensimmäisen kymmenen sotalennon aikana.

– Jos lentäjä selvisi niistä, hän selvisi yleensä koko sodasta. Johtopäätös oli selvä: hävittäjälentäjän taitoja oli parannettava tasolle, mikä Vietnamin sotaan osallistuneilla lentäjillä oli kymmenen sotalennon jälkeen, Jukka Ahlberg kirjoittaa.

Ratkaisuksi kehitettiin vuonna 1975 ensi kertaa järjestetty kymmenen päivää kestävä harjoitus, jossa suoritetaan vastaavat tehtävät kuin oikeassa sodassa. Vastustajana on Ahlbergin mukaan vihollisuhkaa vastaava sotilaallinen voima, jolla on käytössään kaikki elektronisen sodankäynnin elementit ja ilmatorjunta.

Jukka Ahlberg kertoo sijaistaneensa silloista ilmavoimien komentajaa ja nykyistä puolustusvoimien komentajaa, kenraali Jarmo Lindbergiä Red Flagin tarkkailijana vuonna 2009. Ahlberg esitti sen jälkeen, että Suomi osallistuisi harjoitukseen, mutta resurssit eivät pitkään antaneet periksi.

Hän tyrmää julkisuudessa esitetyt uumoilut siitä, että ilmavoimien osallistuminen Alaskan Red Flagiin tänä vuonna liittyisi Hornetien korvaajan hankintaan tai Suomen turvallisuuspolitiikkaan.

– Yhdeksän vuoden projektissa kyse on ollut pelkästään ilmavoimien suorituskyvyn kehittämisestä.

Jukka Ahlbergin mukaan hävittäjälentäjä lentää Red Flagissa sotalennon joka päivä kahden viikon ajan. Olosuhteet vastaavat mahdollisimman tarkasti nykyaikaisen ilmasodan ympäristöä.

– Harjoituksen palkintona on lentäjän odotettavissa olevan eliniän kolminkertaistuminen. Melkoinen porkkana, hän jatkaa.

#REDFLAG lentotehtävien valmistelu ja toteutus on tiimipeliä. Teknisen henkilöstön ja ohjaajien yhteistyö takaa turvalliset ja tehokkaat ilmaoperaatiot. Teamwork between aircraft maintainers and pilots is key for all successful #FINAF Red Flag missions @EielsonAirForce . pic.twitter.com/fe7gkBpWGL

Second live exercise week of the #REDFLAG Alaska has started. Jump inside the cockpit of the Finnish Air Force F/A-18 Hornet and fly through the Joint Pacific Alaska Range Complex. @EielsonAirForce @PACAF @usairforce #FINAF pic.twitter.com/X9olabAm5L

— Ilmavoimat (@FinnishAirForce) October 16, 2018