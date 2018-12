Suolistotulehdukset voivat altistaa Parkinsonin taudille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tulehduksellista suolistotautia potevat näyttäisivät sairastuvan Parkinsonin tautiin muita todennäköisemmin, kertoo Uutispalvelu Duodecim.

Suolistotulehdusten ja Parkinsonin taudin yhteyksistä on saatu viitteitä aiemminkin, mutta nyt yhteys nähtiin laajassa väestötutkimuksessa.

Tutkimuksessa käytettiin Tanskan terveysrekistereitä, joista poimittiin tiedot kaikista vuosina 1977–2014 tulehdukselliseen suolistotautiin sairastuneista. Potilaita oli yhteensä 76 000 ja heitä verrattiin 7,6 miljoonaan terveeseen.

Analyysin perusteella tulehduksellista suolistotautia potevat sairastuivat Parkinsonin tautiin noin viidenneksen todennäköisemmin kuin samanikäiset terveet.

Yhteys havaittiin riippumatta potilaan sukupuolesta tai suolistotaudin ja seurannan kestosta. Riski koski varsinkin haavaista paksusuolitulehdusta potevia.

Suolistotulehduksen lisäksi moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin, joten ne olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa. Tutkijat eivät myöskään osaa selittää, mistä yhteys tarkalleen johtuu.

On mahdollista, että suolistotulehduksilla on osansa Parkinsonin taudin synnyssä tai niillä kummallakin on yhteisiä altistavia tekijöitä.

Jos suoliston tulehdukset osoittautuvat Parkinsonin taudin riskitekijäksi, niiden hoitaminen ja ehkäiseminen voisi ehkäistä myös Parkinsonin tautia.

Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus ovat keskeisimmät tulehdukselliset suolistosairaudet.

Crohnin tauti on pitkäaikainen ja helposti uusiutuva tulehduksellinen suolistosairaus, joka aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, ripulia tai ummetusta, laihtumista ja kuumeilua. Siihen sairastuu vuosittain noin 500 suomalaista.

Haavainen paksusuolitulehdus eli haavainen koliitti on tuntemattomasta syystä aiheutuva pitkäaikainen sairaus, johon liittyvät suolen haavaumat ja tulehdukset aiheuttavat verenvuotoa ja kipuilua. Haavaista paksusuolitulehdusta sairastaa noin 4–5 henkilöä tuhannesta.

Parkinsonin tautia sairastaa noin 16 000 suomalaista. Se on parantumaton, tuntemattomasta syystä johtuva hermostollinen sairaus, joka aiheuttaa mm. vapinaa, lihasjäykkyyttä ja liikkeiden hidastumista. Yleensä tauti todetaan 50–70-vuotiailla.

Tutkimus julkaistiin British Medical Journal -lehdessä.