Suihku keittiössä: Maksaisitko tästä asunnosta 1100 euroa kuussa?

Lontoossa tarjotaan vuokralle erikoista asuntoa. Pienestä koostaan ja vaatimattomasta kunnostaan huolimatta asunnosta pyydetään kuukausivuokraa 1000 puntaa eli noin 1100 euroa.

Kaakkois-Lontoon Stoke Newingtonissa sijaitsevan kalustetun asunnon ehkä omituisin erikoisuus on, että sen keittiöön on sijoitettu suihkukoppi. Yhä erikoisemmaksi tämän järjestelyn tekee, että asunnossa on kuitenkin täysin varusteltu kylpyhuone.

Vuokrailmoituksen kuvien perusteella keittiössä olevan suihkun vieressä on paitsi keittiön allas myös toinen pieni lavuaari, joka näyttäisi niin ikään paremmin kylpyhuoneeseen kuuluvalta. Ilmoituksen mukaan asunnossa on yksi iso makuuhuone, täysin varusteltu kylpyhuone, suihkuhuone ja tilava avokeittiö.

Asunnon kuvat – ja erityisesti siitä pyydetty vuokra – ovat herättäneet keskustelua sosiaalisessa mediassa. Lontoon asuntojen hinnoista on viime kuukausina käyty keskustelua. Aiemmin tänä vuonna pieni studioasunto, jossa suihku ja allas oli sijoitettu sängyn viereen, oli myynnissä 200 000 punnan eli lähes 220 000 euron hintaan. Asuntoa kommentoitiin sosiaalisessa mediassa, että se näytti ”pahemmalta kuin vankilan selli”.

i know i've said this before but i genuinely think this might be the worst ever one https://t.co/Pfz9GdrZJh

— Joel Golby (@joelgolby) September 17, 2020