STM johtikin THL:ää – ”kuka päätöksen teki?”

Kansanedustaja kysyy, kenen määräyksestä itsenäinen virasto keväällä otettiin ministeriön hallintaan.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan ”maskigaten” saaneen maanantaina uusia vakavia kierroksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoivat tahoillaan, että THL olikin keväällä alistettu sosiaali- ja terveysministeriön ohjaukseen ja toimi näin STM:n alaisuudessa.

– Kuka tällaisen päätöksen ministeriössä teki ja voitiinko sellainen lain mukaan tehdä?, Timo Heinonen kysyy.

– Tätä muutosta ei nimittäin kerrottu julkisuuteen vaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus käytti lukuisissa puheenvuoroissaan ja päätöksissään perusteluna THL:n asiantuntija-asemaa, hän huomauttaa.

Twitterissä Timo Heinonen aprikoi, onko kyseessä ministerivastuuasia, jossa perustuslakivaliokunnan olisi syytä selvittää peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) toimet.

Krista Kiuru vetosi muun muassa 20. toukokuuta 2020 Maaseudun Tulevaisuudessa noudattamaan THL:n ohjeistuksia.

– Nämä ohjeistukset eivät siis nyt uuden tiedon valossa tosiasiallisesti olleetkaan itsenäisen asiantuntijaviraston antamia vaan käytännössä STM:n itse ohjaamaa ohjeistusta.

Heinonen ihmettelee myös, olivatko THL:n maaliskuun skenaariolaskelmat STM:n ohjaksissa tehtyjä.

– Ja näitä esimerkkejä, missä Marinin hallitus on viitannut THL:ään – ja nimenomaan asiantuntijavirastona – on lukuisia.

Maanantai-illalla Ylen A-Studiossa Mika Salminen totesi STM:öä tarkoittaen, että ”jos johtaa koko tilannetta, silloin on tietysti enemmän sanottavaa siitä, mitä missäkin vaiheessa tehdään”.

– THL siis antoi itsenäisen asiantuntijaviraston aseman itseltään pois vai otettiinko se siltä? Kuka tämän päätöksen teki STM:ssä? Mikä tässä oli ministeri Krista Kiurun rooli? STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhilan rooli? Ja pääministeri Sanna Marinin hallituksen rooli?, Timo Heinonen esittää kysymyksiä.

– Ja miksi tätä ei kerrottu Suomen kansalle? THL ei siis enää toiminutkaan itsenäisesti vaan tosiasiallisesti STM:n poliittisessa ohjauksessa?

THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta totesi maanantaina, että THL olisi halunnut kertoa suomalaisille jo keväällä maskien käytöstä.

– STM tämän kuitenkin ”itsenäiseltä” asiantuntijavirastolta kielsi. …STM ei antanut periksi ja THL taipui ja kansa uskoi, kansanedustaja kuvailee.

– Kysymys kuuluukin, onko ministeri tai joku muu ministeriöstä voinut antaa tällaisia määräyksiä THL:n alistamisesta ministeriön ohjaukseen? Onko itsenäinen asiantuntijavirasto voitu alistaa omaan ohjaukseen ilman, että toimivaltoja on ylitetty? Maskigate alkaa savuta. Ja savua ei ole ilman tulta.

Kansanedustaja Heinonen hämmästelee, mitä alkanut tiistai tuo tullessaan.

– Vaikea uskoa, että muut hallituspuolueet etunenässä keskusta voisivat tätä tietoa enää sulattaa ja kuitata? Vai onko päätöksen takana ollut myös keskusta eli koko Marinin hallitus?

– Näihin kysymyksiin on pakko saada vastaus tavalla tai toisella. Suomen kansalla on oikeus tietää, mitä tässä maassa on tehty ja miksi.

Eilen @AnttiLindtman vetosit perumaan #epäluottamuslause’en ministeri Krista Kiurulle. Sen jälkeen on selvinnyt, että Kiurun johtama @STM_Uutiset alisti itsenäisen asiantuntijavirasto @THLorg alaisuuteensa ja omaan jopa poliittiseen ohjaukseensa? #Maskigate taitaa olla vakavampi. — Timo Heinonen (@timoheinonen) October 13, 2020

Itseasiassa täytyy toivoa, että tämä @STM_Uutiset ja @THLorg sotku etenee muuhun tutkintaan. Kysymys on siitä, että kenen toimivalta on riittänyt itsenäisen asiantuntijaviraston alistamiseen ministeriön poliittiseen ohjaukseen. Tätä pitäisi @oikeuskansleri’nkin ainakin tutkia. — Timo Heinonen (@timoheinonen) October 13, 2020