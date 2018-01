Sosiaalityöntekijä avautuu turvapaikanhakijoiden vaatimuksista: He tietävät oikeutensa

Anonyymin sosiaalityöntekijän mukaan turvapaikanhakijoiden keskuudessa tieto vaihtuu nopeasti paikkakunnalta toiselle.

Viime vuosina Suomeen tulleet turvapaikanhakijat käyttäytyvät eri tavoin kuin mihin turvapaikanhakijoiden kanssa työskentelevät ihmiset ovat tottuneet, sanoo nimettömänä Sunnuntaisuomalaisen palstalle kirjoittava sosiaalityöntekijä.

Aiemmin turvapaikanhakijat tulivat hänen mukaansa hirvittävistä olosuhteista pakolaisleireiltä ja olivat kiitollisia päästessään Suomeen rauhaan ja hyviin olosuhteisiin.

Sen sijaan uudet turvapaikanhakijat tietävät sosiaalityöntekijän mukaan erittäin hyvin omat oikeutensa ja osaavat vaatia niitä.

”He pitävät keskenään aktiivisesti yhteyttä kännyköiden avulla. Esimerkiksi tiedot oikeuksista erilaisiin etuuksiin leviävät nopeasti sosiaalisessa mediassa. Voidaan tulla sanomaan, että jollain toisella paikkakunnalla saa sellaisia ja tällaisia etuja, ja sitten niitä vaaditaan myös itselle”, hän kertoo.

Kun aiemmin pyydettiin apua, nykyisin sosiaalityöntekijän mukaan vaaditaan palvelua.

”Jotkut meistä voivat kokea tällaisen häiritseväksi, vaikeaksi ja joskus vähän pelottavaksikin.”

Sosiaalityöntekijän mukaan osa hiljaisista saattaa jäädä ilman palvelua, kun osa asiakkaista vaatii tiukasti palvelua.

Sosiaalityöntekijöiden ammattietiikkaan on hänen mukaansa kuulunut, etteivät he puhu tällaisista asioista julkisuudessa.

”Minusta huomiota pitäisi kiinnittää siihen, että tilanne on erilainen kuin ennen, ja asiakaskunta on muuttunut vaativammaksi. Meidän puoleltamme ei juuri puhuta lisääntyneen maahanmuuton pulmista, vaikka keskenämme joissain tapauksissa pohdimme asiakkaiden maahantulon motiiveja.”

Sosiaalityöntekijä sanoo ammattikuntansa olevan huolissaan yleisen turvallisuuden heikkenemisestä.

”Suurin osa asiakkaistamme on kunnon väkeä. Valitettavasti joukossa on myös niitä, joilla ei ole puhtaita jauhoja pussissaan. On myös ihmisiä, jotka saattavat käyttäytyä arvaamattomasti saadessaan huonoja uutisia, esimerkiksi kielteisen päätöksen omaan oleskelulupahakemukseensa tai perheenyhdistämiseen.”

”Lisäksi yleinen turvallisuus saattaa heiketä pelkästään siitä, että eri väestöryhmien välinen epäluottamus kasvaa”, hän sanoo.