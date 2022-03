Sergei Lavrov: Venäjän tavoite on estää sodat Ukrainassa

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin Ukrainan sotaa koskevan lausunnon mukaan Venäjän sotatoimien tavoitteena olisi ehkäistä alueella konflikteja.

– Venäjän erikoissotilasoperaation tavoitteena on estää kaikki sodat, jotka voisivat tapahtua Ukrainan alueella tai lähteä sieltä liikkeelle, Sergei Lavrov toteaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on aiemmin perustellut täysimittaista hyökkäyssotaa demokraattisen Ukrainan ”denatsifikaatiolla” ja perusteettomilla väitteillä ”kansanmurhasta”.

Sodasta viestiminen muuten kuin hallituksen linjan mukaisesti on kielletty Venäjällä pitkän vankeusrangaistuksen uhalla. Maan viimeisten itsenäisten medioiden toiminta on estetty helmikuun lopun jälkeen.

Venäjä vakuutti hyökkäyksen alussa, että sotatoimet rajattaisiin vain sotilaskohteisiin. Maan asevoimien on todettu pommittaneen useissa kaupungeissa asuintaloja, sairaaloita, päiväkoteja, voimalaitoksia ja muita siviilikohteita. Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat katsoneet Venäjän syyllistyneen sotarikoksiin.

Konfliktissa on kuollut YK:n arvion mukaan ainakin 400 siviiliä. Yli 1,5 miljoonaa ukrainalaista on paennut maasta.

FM #Lavrov: The goal of Russia’s special military operation is to stop any war that could take place on Ukrainian territory or that could start from there. pic.twitter.com/tLf7798DIh

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 7, 2022