Selvitys: Tämä on vuoden hittituote

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hintavertailusivusto selvitti suomalaisten suosikkituotteet.

Vuoden suosituin tuote oli PlayStation 5 -pelikonsoli, ilmenee hintavertailupalvelu Hintaoppaan selvityksestä. Tuloksen mukaan pelikonsoli nousi vuoden haetuimmaksi tuotteeksi alle kuukaudessa sen julkaisun jälkeen.

Tulos perustuu hintavertailupalvelun keräämään dataan, jossa vertaillaan, montako kertaa eri tuotteita on haettu sen sivuilta. Palvelun tarkoituksena on kerätä satojen verkkokauppojen tuotteiden hintatiedot samaan paikkaan.

Toiseksi haetuin tuote oli Applen iPhone 11 -älypuhelin ja kolmanneksi haetuin Polar Ignite -urheikukello.

– Kymmenen suosituimman tuotteen lista täyttyy tekniikasta ja elektroniikasta, mutta koronavuosi näkyy hauissa. Listalla on kaksi urheilukelloa ja useita pelikonsolimalleja. Tänä vuonna on haluttu pitää huolta omasta kunnosta liikkumalla ja ulkoilemalla, mutta aikaa on vietetty paljon myös kotona ja viihdykkeet ovat tulleet tarpeeseen, kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett tiedotteessa.

Neljänneltä sijalta löytyy Samsung Galaxy S10 -puhelin ja viidenneltä sijalta Polar Vantage M -urheilukello. Kuudenneksi suosituin tuote oli Sony PlayStation 4 Pro ja seitsemänneksi suosituin PlayStation 5:n Digital Version. Kuluttajia kiinnostivat myös Samsung Galaxy S10 Plus -puhelin, Microsoft Xbox Series X -konsoli ja Apple iPhone XS.

Hintaoppaan vuoden 2020 kolme suosituinta brändiä olivat Samsung, Sony ja Apple.