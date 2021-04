SDP:n edustaja ihmettelee ministerin kommenttia: Yllättävää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Matias Mäkynen ei jaa Mika Lintilän näkemyksiä exit-strategian suunnittelusta.

Kansanedustaja Matias Mäkynen (sd.) ihmettelee Ilkka-Pohjalaisen mielipidekirjoituksessa työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) väitteitä siitä, että hänen ministeriönsä olisi jätetty koronan exit-strategian valmistelussa paitsioon.

Mäkynen viittaa Lintilän aiempaan kommenttiin, jossa hän ei kertonut tietävänsä strategian jatkovalmistelusta mitään. Lintilän mukaan valmistelu on hoidettu valtioneuvoston kansliassa ja sosiaali- ja terveysministeriössä, ei työ- ja elinkeinoministeriössä.

Lintilä on myös toivonut, että hänen ministeriönsä otettaisiin jatkossa aktiivisemmin mukaan strategian valmisteluun. Hän on nostanut esimerkeiksi pk-yritykset ja matkailualan, joihin rajoitukset ovat vaikuttaneet erityisen raskaasti ja joiden näkemykset tulisi ottaa huomioon.

Lintilän näkemystä työ- ja elinkeinoministeriön ulkossulkemisesta Mäkynen ei ymmärrä.

Mäkysen mukaan työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehillä on ollut runsaasti mahdollisuuksia osallistua strategian valmisteluun. Lisäksi ministeriö on ollut aktiivisesti mukana strategian laadinnassa, sillä yritysten ennakoinnin helpottaminen ja työllisyyden tukeminen on ollut yksi strategian tärkeimpiä prioriteetteja.

– Toivottavasti Lintilä ehtii jatkossa käsitellä asiaa ministeriönsä virkamiesten kanssa, Mäkynen toteaa.