Tasavallan presidentti: Suomi nojaa kansainväliseen järjestelmään

Presidentti puhui YK:n yleiskokouksen istunnossa New Yorkissa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan monenvälinen yhteistyö on myös Suomen hyvinvoinnin tärkeimpiä tukipilareita.

YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa puhunut Niinistö huomautti, että järjestelmän uskottavuutta ja pätevyyttä on kyseenalaistettu voimakkaasti viime vuosina.

– Suomi on aina kannattanut voimakkaasti monenvälistä yhteistyötä. Sääntöpohjainen kansainvälinen järjestys on Suomen kannalta olennaisen tärkeä. Se että voimme luottaa yhteisesti sovittuihin sääntöihin, on kansallisen turvallisuutemme ja hyvinvointimme perusta. Globaalilla tasolla yhteisiä ratkaisuja ja sääntöjä puolestaan tarvitaan, jotta voisimme tarttua aikamme vaikeimpiin haasteisiin, Niinistö sanoi.

– Valitettavasti meillä, jotka uskomme monenvälisyyden hyötyihin, on nyt kuitenkin syytä huoleen. Emme voi enää pitää sääntöpohjaista järjestystä itsestäänselvyytenä. Sen aktiivinen puolustaminen ja kehittäminen on meidän kaikkien vastuulla.

Presidentti Niinistön mukaan ilmastonmuutos on osoitus siitä, että nopealle globaalille toiminnalle on tällä hetkellä tarvetta.

– Pariisin ilmastosopimuksen osapuolien vapaaehtoiset toimet eivät toistaiseksi suinkaan riitä pitämään maapallon keskilämpötilan nousua alle kahdessa asteessa. Meidän on tehtävä huomattavasti enemmän ja huomattavasti nopeammin.

– Pohjoisessa olemme joutuneet todistamaan, miten huolestuttavan nopeasti arktinen alue lämpenee. Eikä kyse suinkaan ole pelkästä alueellisesta ongelmasta, sillä arktisen alueen lämpeneminen uhkaa koko maailman ilmastojärjestelmää. Mustan hiilen päästöt nopeuttavat osaltaan merkittävästi arktisen alueen merijään sulamista. Jäälle päätyvän mustan hiilen määrän vähentäminen hidastaisi merijään sulamista välittömästi.

– Sitoutuminen mustan hiilen päästöjen vähentämiseen olisi yksi tärkeimmistä tavoitteista arktisessa huippukokouksessa, jota Suomi Arktisen neuvoston tämänhetkisenä puheenjohtajamaana on valmis isännöimään, Niinistö totesi.

