Sauli Niinistö: Jännite kahden suuren välillä voimistuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tasavallan presidentin mukaan Kiinan ja Yhdysvaltain vastakkainasettelu voi vaikuttaa myös Suomen asemaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan puheet suuresta kansainvälisestä muutoksesta voivat johtaa harhaan.

Hän arvioi suurlähettiläskokouksessa pitämässään puheessa, että pandemia on vain vahvistanut ja nopeuttanut jo aiemmin havaittuja kehityskulkuja.

– Suurvaltakilpailu kiihtyy. Sääntöpohjainen järjestelmä ja sen perustana olevat instituutiot ja sopimukset ovat kasvavalla koetuksella, Sauli Niinistö sanoi.

– Maailmanlaajuisesti siinä on kyse ennen muuta Yhdysvaltain ja Kiinan vastakkainasettelusta – diplomatiassa ja retoriikassa, taloudessa ja teknologiassa. Tämä kahden suuren välillä kasvava jännite näkyy meillekin yhä selvemmin.

Sauli Niinistö kehotti välttämään tilannetta, jossa Eurooppa joutuisi valitsemaan puolensa suurvaltojen välillä asia kerrallaan.

– Huomattavasti parempi vaihtoehto on vahva Eurooppa, yksi suurten joukossa, joka kykenee omiin päätöksiinsä itsenäisesti: oma-aloitteisesti, ei vain ulkopuolisten valitsemaan pakottamana. Silloin luontevia liittolaisiakin löytyy, presidentti totesi.

Paluu sääntöperusteisuuteen

Niinistö arvosteli Euroopan unionin taloudenpidon keskeisten periaatteiden liudentumista tai jopa katoamista. Perussopimusten muuttamisen sijaan on turvauduttu luoviin tulkintoihin.

– Kriisitilanteita on kieltämättä usein syntynyt nopeasti. On ollut polttava kiire ja välttämätön tarve. Enkä tässä alkuunkaan arvioi ratkaisujen aineellista sisältöä, en EU-elvytyspaketinkaan osalta. Mutta jokainen hetken uustulkinta on kuitenkin jäänyt elämään. Tulkinnasta onkin tullut sopimus, Sauli Niinistö sanoi.

– Kaikkien EU:n puolestapuhujien tulisi kantaa tästä huolta; jokainen luovan tulkinnan tilanne nostattaa kysymyksiä, epäilyksiä ja kritiikkiä. Ajan mittaan ja toistuessaan ne alkavat nakertaa instituution legitimiteettiä. Sille ei EU:n kannattaisi itseään altistaa. Kun koronakriisistä on selvitty, on aika tehdä paluu sääntöperusteisuuteen, Niinistö jatkoi.

Hänen mukaansa Euroopan unioni on edelleen Suomelle ensiarvoisen tärkeä viitekehys myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

– EU edustaa maailmalla korostetusti meille arvokkaita asioita: demokratiaa, oikeusvaltiota, monenkeskistä sääntöpohjaista järjestelmää, sopimusten noudattamista. Meille EU:n vankkumattomille kannattajille on tärkeää, että luottamus Euroopan unioniin sanansa mittaisena säilyy, presidentti sanoi.

Jos aiemmin sovittua ryhdytään laveasti tulkitsemaan, on vahva yleensä vahvimmillaan. Ja heikko heikoimmillaan. Tulkinnan tie on ongelmallinen myös koko kansainvälisen sääntöpohjaisen järjestelmän kannalta. #SLSK2020https://t.co/IKxlFGm70T — Sauli Niinistö (@niinisto) August 25, 2020