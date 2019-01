Sauli Niinistö: EU:n ja Kiinan yhteistyö päästökaupassa arvokasta

Tasavallan presidentin mukaan Suomi arvostaa Kiinan roolia ilmastoneuvotteluissa.

– Kiinan ja EU:n läheinen yhteistyö oli hyvin tärkeää Puolassa järjestetyn ilmastokokouksen menestykselle. Olen iloinen voidessani keskustella näistä teemoista täällä Pekingissä, tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi Kiinassa ilmastoseminaarissa pitämässään puheessa.

Presidentti Sauli Niinistö on puolisonsa Jenni Haukion kanssa valtiovierailulla Kiinassa.

EU:n tavoitteena on ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

– Tämä perustuu (hallitusten välisen ilmastopaneelin) tuoreeseen IPCC:n raporttiin. Se oli todellinen herätys useille meistä, presidentti Niinistö totesi.

Raportti suosittaa ilmaston lämpenemisen rajaamista 1,5 asteeseen.

Suomi on päättänyt luopua kivihiilestä vuoteen 2029 mennessä, ja tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2045.

– EU:n ja Kiinan yhteistyö päästökaupassa on ollut arvokasta. Odotamme innolla sen jatkumista ja kehittämistä, presidentti Niinistö sanoi.

Hän korosti, että arktinen alue muuttuu paljon muuta maailmaa nopeammin.

– Arktisen lämpötila nousee tasolle, joka poikkeaa selvästi aiemmista ennätyksistä. Arktinen alue on läheisesti sidoksissa globaaliin ilmastoon. Lämmetessään arktisen alueen kyky maailmanlaajuisten sääolosuhteiden tasapainottamisessa heikkenee.

– Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää arktista aluetta.

Presidentti Niinistö sanoi, että energia-ala tuottaa kolme neljäsosaa Suomen päästöistä.

– Näiden päästöjen leikkaaminen on vaikea tehtävä, mutta sitä ei voi välttää. Tämä on myös suuri haaste Kiinalle, jonka talouskasvu on ollut ennätyksellistä viime vuosikymmeninä.

– Uskon, että Kiinan ja Suomen lisääntyvälle yhteistyölle tällä alalla on suuria mahdollisuuksia.

