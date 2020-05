Sari Sarkomaa: Rokotesuojan ei saa antaa murtua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja vetoaa ministeri Krista Kiuruun asiaan tarttumiseksi.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) kertoo olevansa huolissaan koronaepidemian heikentämästä rokotekattavuudesta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreiden tietojen mukaan koronaepidemia on heikentänyt lasten ja nuorten rokotteiden ottamista.

Sarkomaa on jättänyt aiheesta hallitukselle kirjallisen kysymyksen.

– Sekä neuvola- että kouluterveyshuollon käynneistä on huolehdittava myös poikkeusoloissa, jotta rokotussuojaan ei jää puutteita. Rokotesuojan rikkoutuminen olisi valtava uhka lapsillemme ja koko kansanterveydelle, emmekä sellaista vakavaa katastrofia saa päästää tapahtumaan, Sarkomaa toteaa.

– THL:n mukaan esimerkiksi kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja Hib-taudeilta suojaavan viitosrokotteen saaneiden lasten osuus on valtakunnallisesti tarkasteltuna laskenut 6-16 prosenttiyksikköä riippuen rokoteannoksesta. Alkuvuonna on otettu kaikkia pikkulasten rokotteita vähemmän kuin vuosi sitten. Tiedot ovat todella hälyttäviä.

– Ministeri (Krista) Kiurun (sd.) on pikaisesti tartuttava asiaan yhdessä kunnissa terveyspalveluista järjestämisvastuussa olevien tahojen kanssa.

Sarkomaa yhtyy THL:n vetoomukseen, että koulujen avautuessa on välttämätöntä huolehtia kouluterveydenhuollossa annettavista rokotteista ja terveystarkastuksista.

Yhtä tärkeää on hänen mukaansa neuvoloiden toiminnasta huolehtiminen sekä niiden tiivis yhteistyö päiväkotien kanssa.

– Nyt kun koulut avautuvat, on terveystarkastukset ja rokotteiden antaminen huolehdittava ajan tasalle. Etäopetuksen aikana käynnit kouluterveydenhuollossa ovat vähentyneet. On välttämätöntä, että peruskoulun päättävien oppilaiden rokotussuoja on hoidettu kuntoon.

Sarkomaan kirjallisen kysymyksen ovat allekirjoittaneet lisäksi sosiaali- ja terveysvaliokunnassa toimivat kokoomusedustajat Anna-Kaisa Ikonen, Pia Kauma ja Mia Laiho.