Sari Sarkomaa: Lasten päästävä lähialueen päiväkotiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mielestä päivähoidossa pitäisi olla sama periaate kuin peruskoulussa.

Kansanedustaja Sari Sarkomaan (kok.) mukaan Helsingissä ei ole kyetty riittävästi vastaamaan perheiden päivähoitotarpeisiin. Lasten määrä pääkaupungissa on kasvanut ja jatkaa kasvuaan.

− Vuoteen 2020 mennessä Helsingissä on arvioitu olevan 10 000 koululaista ja päiväkoti-ikäistä lasta enemmän kuin tänä päivänä. Tämä edellyttää kaupungilta mittavia lisäpanostuksia kouluihin ja päiväkoteihin, Sari Sarkomaa sanoo Uuden Suomen blogissaan.

− Helsingin on löydettävä keinot rakentaa ketterämmin ja ottaa kiinteistöjä päiväkotien käyttöön. Perheelle on puoli vuotta pitkä aika odottaa sopivaa päivähoitopaikkaan. Pitkät matkat päivähoitoon ovat raskaita lapselle ja hankalia koko perheen arjelle, hän lisää.

Päiväkoteja olisi Sarkomaan mukaan oltava siellä missä on lapsia.

− Yksinkertaistettuna päivähoidossa pitäisi olla sama periaate kuin peruskoulussa, jossa on oppilaaksiottoalueet. Näin varmistetaan, että alueen lapset pääsevät halutessaan lähialueen päiväkotiin.

Jos Helsinki ei kykene itse rakentamaan päiväkoteja riittävästi, on Sarkomaan mielestä löydettävä vastuulliset tavat lisätä yksityisiä päiväkoteja. Palvelusetelin käyttöönottoa pitäisi hänen mielestään harkita.

− Mielestäni palvelusetelillä tarjottavien päiväkotien pitäisi sitoutua samoihin pelisääntöihin kuin julkisten. Uuteen varhaiskasvatuslakiin lisäsimme eduskunnassa tiukat pykälät yksityisten päiväkotien valvontaan. Yksityiset päiväkodit voisivat tuoda kaivattua joustoa ja helsinkiläiseen varhaiskasvatusverkostoon.

Merkittävä varhaiskasvatuksen ongelma pääkaupungissa on pula lastentarhanopettajista, joka Sarkomaan mielestä edellyttää lisäystä koulutuspaikkoihin.

− Osin uusien päiväkotien avaaminen on viivästynyt, kun henkilöstöä ei ole saatu palkattua. Helsingin on syytä tehdä vaikuttavia toimia, että se on houkutteleva ja hyvä työnantaja, Sarkomaa sanoo.