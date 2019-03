Sari Raassina: Tärkeintä on nopeampi hoitoon pääsy

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan hoitotakuuta voidaan parantaa nopealla aikataululla.

Kokoomuksen lääkäritaustaisen kansanedustaja Sari Raassinan mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen lähtökohtana on oltava ”hallintohimmeleiden sijaan” ihmisten tarpeita vastaavat palvelut ja niiden nopeampi saatavuus. Tämä hänen mukaansa toteutuu kokoomuksen esittämässä mallissa.

– Tärkein uudistus, mitä ihmiset nyt odottavat on nopeampi hoitoon pääsy. Kokoomus haluaa omassa ratkaisumallissaan keskittyä ihmisten tarvitsemien palveluiden kehittämiseen nopealla aikataululla, Raassina sanoo.

– Haluamme vauhdittaa hoitoon pääsyä hoitotakuuaikoja lyhentämällä. Hoitojonoja on pystyttävä purkamaan ja ihmisten on päästävä nopeammin tarvitsemaansa hoitoon.

Kokoomus esittää, että palvelusetelien tarjoamisesta tehdään lainsäädännöllä velvoittavaa.

– Palveluseteli on keino varmistaa, että palvelulupaus todella toteutuu. Vastuu palvelujen laadusta ja saatavuudesta on palvelujen järjestäjällä. Jos asiakkaalle tai potilaalle ei pystytä tarjoamaan palvelua hoitotakuun edellyttämässä määräajassa on hänelle tarjottava palveluseteliä, Raassina kertoo.

– Hyvä asia on myös se, että näitä parannuksia voimme ryhtyä toteuttamaan heti seuraavan hallituskauden alussa, eivätkä ne edellytä vuosien valmistelutyötä.

Raassinan mukaan palveluihin on päästävä ennen kuin vaivat pahenevat tai ongelmat muuttuvat vakavammiksi.

– Nopeampi hoitoon pääsy on hyvä asia sekä ihmisen että yhteiskunnan näkökulmasta. Hoidon tai hoivan jonottaminen ei ole toivottavaa kenellekään. Palveluiden pitkittynyt odottaminen kasvattaa yhteisiä kustannuksia. Kun ihmiset pääsevät hoitoon nykyistä nopeammin saadaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvu paremmin hallintaan, Raassina muistuttaa.