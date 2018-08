CIA:n ex-johtaja selittää: Näin sanoin Donald Trumpista Helsingissä ja maanpetoksesta

CIA:n entinen johtaja John Brennan herätti huomiota kommentoimalla kovin sanoin presidentti Donald Trumpia heti sen jälkeen. kun presidentti oli heinäkuussa pitänyt Helsingin huippukokouksessa lehdistötilaisuuden Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Tapaus johti osaltaan siihen, että presidentti poisti Brennanin turvaluokituksen.

Nyt John Brennan sanoo, että hän ei koskaan todennut presidentin tehneen maanpetoksen.

– Sanoin, että siitä ei puuttunut mitään maanpetoksellisuudesta (nothing short of treasonous), John Brennan toteaa alla MSNBC:n haastattelussa.

– En tarkoittanut hänen tehneen maanpetoksen, mutta se oli termi jota käytin: nothing short of treasonous.

Juontaja Rachel Maddow huomauttaa videopätkän lopuksi sen tarkoittavan samaa asiaa.

John Brennanin alkuperäinen twiitti Helsingin lehdistötilaisuuden jälkeen 16.7.2018 on alla alempana. Siinä hän kirjoitti, että ”Donald Trumpin lehdistökonferenssiesiintyminen Helsingissä nousee & ylittää ”merkittävien rikosten & rikkomusten” rajan. Siitä ei puuttunut mitään maanpetoksellisuudesta. Trumpin kommentit eivät olleet vain imbesillejä, hän on täysin Putinin taskussa”.

LUE MYÖS:

Suoraa huutoa CNN:llä luokituskohusta – ”Häivy täältä”

Remember when John Brennan said Trump's behavior was "treasonous"? Turns out he didn't mean it: pic.twitter.com/PVm7mVkiJ5

Donald Trump’s press conference performance in Helsinki rises to & exceeds the threshold of “high crimes & misdemeanors.” It was nothing short of treasonous. Not only were Trump’s comments imbecilic, he is wholly in the pocket of Putin. Republican Patriots: Where are you???

— John O. Brennan (@JohnBrennan) July 16, 2018