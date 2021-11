Sanna Marin toisti kyselytunnilla saman asian ainakin 11 kertaa

Kansanedustajat saivat kuulla kerta toisensa jälkeen, että Suomi äänestää taksonomiaesitystä vastaan.

Eduskunnan kyselytunnin pääaiheeksi torstaina muodostui hallituksen kanta EU:n taksonomia-esitykseen. Hallituspuolueet ovat asiassa riitaisia ja oppositio valittaa Suomelta puuttuvan kannan merkittävässä asiassa.

Kyselytunnilla taksonomiasta alettiin puhua kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelon kysymyksen myötä. Hän totesi, että nyt hallitus ilmoitti päässeensä kannastaan sopuun, mutta mitä ihmettä: kaksi viidestä hallituspuolueesta on ilmoittanut äänestävänsä kantaa vastaan täällä eduskunnassa. Kysyisinkin pääministeriltä: Miten Suomen EU-vaikuttaminen voi olla näin rempallaan? Miten te ette kykene hallituksessa pääsemään yksimielisyyteen näin tärkeästä asiasta, Suomen vientiteollisuuden kivijalasta?.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi Janne Sankelolle näin:

– Myös Suomessa hallitus on muodostanut nyt sen kannan, että me tulemme äänestämään tätä taksonomiaesitystä vastaan. Isoilta osin se on hyvä, mutta näiden metsäkriteerien osalta se ei ole riittävän hyvä, ja sen takia äänestyksessä tulemme äänestämään sitä vastaan.

Tämä oli siis Sanna Marinin ensimmäinen vastaus. Kuten tekstistä näkyy, hän sanoi vastaan-pointtinsa siinä kahdesti.

Kansanedustajat esittivät asiakohdassa kaikkiaan 18 kysymystä. Pääministeri vastasi itse niihin 13 kertaa.

Sanna Marin halusi viestiä hallituksella olevan yhteinen kanta, joka on EU:n esitykselle kielteinen. Hänen vastaustensa avainsana olikin vastaan. Marin toisti asian laskutavasta riippuen 11-12 kertaa.

Seuraavat ovat Sanna Marinin muut vastaukset asiasta kyselytunnilla (suluissa kulloinenkin kysymyksen tehnyt kansanedustaja):

– …todennäköisesti kantamme tulee olemaan kielteinen, niin että tulemme tätä taksonomiaesitystä vastaan äänestämään. Mutta tässä kohtaahan me emme enää sisältöön vaikuta, vaan otamme kannan, olemmeko tämän taksonomian puolesta vai sitä vastaan, ja hallituksen kanta on, että olemme sitä vastaan. (Petteri Orpolle, kahdesti)

– Meidän mielestämme tämä ei ole riittävän hyvä, ja sen takia Suomi tulee äänestämään tätä esitystä vastaan, mikäli eduskunta sitten tämän hallituksen kannan mukaisesti toteaa ja päättää Suomen kannan. …Ja monilta osin olemme myös onnistuneet tätä esitystä saamaan paremmaksi, mutta se ei ole vielä riittävän hyvä, ja siksi äänestämme sitä vastaan. (Jani Mäkelälle, kahdesti)

– Tässä äänestyksessä on kyse siitä, että tässä on ikään kuin ota tai jätä -tilanne — että onko tämä ilmastotaksonomia riittävän hyvä, äänestämmekö sen puolesta vai sitä vastaan? Ja hallitus on nyt päätynyt sille kannalle, että me äänestämme sitä vastaan. (Kai Mykkäselle, kerran)

– Mutta sitten siellä on ongelmia, ja yksi ongelma liittyy nimenomaisesti tähän metsäkokonaisuuteen, näihin kriteereihin, ja tämän vuoksi me olemme todenneet, että tämä ei ole riittävän hyvä, ja sen vuoksi me äänestämme tätä vastaan. Mutta ei suinkaan ole niin, että tämä ilmastotaksonomia kokonaisuudessaan olisi huono, siellä on paljon sellaista, minkä takana me olemme. Siellä on paljon sellaista, mitä me olemme tukeneet, mutta ei kaikilta osin, ja sen vuoksi tämä kanta tälle taksonomialle on kielteinen. (Mauri Peltokankaalle, kerran (tai kahdesti))

– Me tietenkin pyrimme rakentavaan yhteistyöhön, mutta tietyt kysymykset ovat meille niin kriittisen tärkeitä, että tarpeen vaatiessa me olemme myös valmiita äänestämään vastaan. (Antti Lindtmanille, kerran)

– Tässä kysymyksessä me emme kyenneet muodostamaan yhtenäistä näkemystä, mutta hallituksella on kuitenkin kanta — hallituksella on kuitenkin kanta, ja kanta on se, että tässä kyseisessä taksonomiaesityksessä me tulemme äänestämään tätä esitystä vastaan. (Sanna Antikaiselle, kerran)

– Ja me olemme hallituksena muodostaneet kantamme, että me äänestämme tuota taksonomiaesitystä vastaan. …Mutta nyt on siis kyse siitä lopullisesta äänestyksestä, että olemmeko tämän puolesta vai tätä vastaan. Ja Suomi ei suinkaan ole ainoa maa, joka on oman kantansa muodostanut tässä kohtaa. (Saara-Sofia Sirenille, kerran)