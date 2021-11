Miten Suomen vaikuttaminen voi olla näin rempallaan? Näin Sanna Marin vastasi

Eduskunnan kyselytunnilla ihmeteltiin, että kaksi hallituksen viidestä puolueesta on irtisanoutunut metsälinjasta.

Kokoomuksen Janne Sankelo otti kyselytunnilla esiin metsänhoidon aseman hyvinvoinnin ankkurina. Hänen mukaansa sadat tuhannet suomalaiset metsänomistajat ovat huolissaan metsätaloutemme tulevaisuudesta.

– Suomi on aina läksynsä tehnyt, mutta silti luokalle jääminen nyt uhkaa. Hallituksen vaikuttaminen EU-taksonomiassa on ollut luokatonta. Te sekoilette, Janne Sankelo sanoi.

– Te ministerit ette ole kyenneet muodostamaan asiaan ajoissa kantaa ja vaikuttamaan EU-pöydissä, kun siihen olisi ollut mahdollisuus. Nyt hallitus ilmoitti päässeensä kannastaan sopuun. Mutta mitä ihmettä? Kaksi viidestä hallituspuolueesta on ilmoittanut äänestävänsä kantaa vastaan täällä eduskunnassa.

Sankelo kysyi pääministeri Sanna Marinilta (sd.) ”miten Suomen EU-vaikuttaminen voi olla näin rempallaan”.

– Miten te ette kykene hallituksessa pääsemään yksimielisyyteen näin tärkeästä asiasta – Suomen vientiteollisuuden kivijalasta?

Pääministeri Sanna Marin vastasi näin:

– Ensinnäkin on nyt välttämätöntä oikaista edustaja Sankeloa. Hallitus on vaikuttanut ja Suomi on vaikuttanut tähän taksonomiaan, ilmastotaksonomiaan, näihin kriteereihin. Me olemme monessa kohtaa tuoneet esille kansallisia näkökulmia, Sanna Marin sanoi.

Hänen mukaansa nyt on kyse siitä, onko esitys asiassa muuttunut riittävästi.

– Ja tästä hallitus on keskustellut, miten toimimme edessä olevassa äänestyksessä, onko tämä taksonomia riittävä hyvä. Se on monilta osin parantunut, mutta onko se riittävän hyvä. Ja me olemme todenneet, että esimerkiksi metsiin liittyvien kriteereiden osalta tuo esitys ei ole riittävän hyvä.

– Ja Ruotsin kanssa yhdessä tätä vaikuttamistyötä olemme tehneet, ja kuten Ruotsissa, niin myös Suomessa hallitus on muodostanut nyt sen kannan, että me tulemme äänestämään tätä taksonomiaesitystä vastaan. Isolta osin se on hyvä, mutta näiden metsäkriteerien osalta se ei ole riittävän hyvä, ja sen takia äänestyksessä tulemme äänestämään sitä vastaan.

(juttu päivittyy)