Pääministeri: Rahaministeriön kansliapäällikön hakua ei jatketa

Sanna Marin kertoo sopineensa asiasta valtiovarainministeri Katri Kulmunin kanssa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan valtiovarainministeriön kansliapäällikön hakua ei jatketa.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että valtiovarainministeriön kansliapäällikön virka on tulossa mahdollisesti uuteen hakuun, koska SDP on ollut tyytymätön kaikkiin hakijoihin.

Marinilta kysyttiin, onko SDP ehdottanut, että virka laitettaisiin uudelleen hakuun, koska hakijoiden joukossa ei ole mieleisiä ehdokkaita.

– Kyse ei ole siitä, ketä ehdokkaita, vaan ymmärrykseni on ollut se, että kun hakijoita on ollut verraten vähän – taisi olla kuusi kappaletta, niin viime syksynä on lähdetty selvittämään sitä, voisiko hakua pidentää tai avata uudestaan, niin että saataisiin enemmän hakijoita tähän, Sanna Marin sanoi toimittajille tänään torstaina eduskunnassa.

– Oikeuskansleri on tätä selvittänyt ja yhteistuumin olemme valtiovarainministerin (Katri Kulmuni) kanssa sen jälkeen todenneet, että hakua ei jatketa, Marin jatkoi.

Marin ei myöntänyt, että selvittely olisi tehty SDP:n aloitteesta.

– Minulla ei ole tietoa siitä, onko se mistä lähtenyt. Varmasti siinä on silloinkin keskusteltu valtiovarainministerin kanssa, Marin sanoi. Hän totesi, ettei hän ollut silloin pääministeri.

Iltalehti uutisoi, että valtiovarainministeriön kansliapäällikön haku johti riitaan päähallituspuolueiden välillä ja vaikutti osaltaan keskustan haluun kaataa pääministeri Antti Rinne (sd.).

IL:n mukaan Rinne ei ollut tyytyväinen hakijoiden osaamiseen. Rinne pyysi kansainvälisten ja rahoitusmarkkina-asioiden alivaltiosihteeriä Tuomas Saarenheimoa hakemaan virkaan, jos haku avattaisiin uudelleen. IL:n mukaan SDP ei tukenut virkaan hakenutta valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovalaa, joka on puoluekannaltaan sosialidemokraatti.

Kulmunin mukaan hakijat ovat tarpeeksi päteviä

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) sanoi toimittajille tänään eduskunnassa, että kansliapäällikön hakuprosessi on vielä kesken ja että valinnasta tiedotetaan sen päätteeksi.

Kulmunin mukaan hakijat ovat tarpeeksi päteviä.

– Heistä jokainen on haastateltu, Kulmuni totesi.

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön virkaan ovat hakeneet ali­valtiosihteeri Päivi Nerg, Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja, valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosaston päällikkö Leena Mörttinen, valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Markus Sovala ja kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen ja tradenomi Piotr Marko Lehtonen.

Helsingin Sanomien mukaan Päivi Nerg on keskustan suosikki tehtävään.