Sanna Marin MTV:llä: Minulla on muitakin töitä kuin selvitellä aamiaiskohua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri aikoo lopettaa ateriaedun käytön, vaikka selvitykset ovat vielä kesken.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toivoo, että hän voisi keskittyä varsinaisiin työtehtäviinsä sen sijaan, että hän joutuu selvittämään aterihankintoihinsa liittyvää kohua.

– Voitte olla varmoja, että minulla on muitakin työtehtäviä kuin selvitellä perheeni ruokailua koskevia asioita päivätolkulla, Marin sanoo MTV:llä.

Hänen mukaansa valtioneuvoston kanslian työntekijät ja hänen avustajansa ovat viikon ajan käyttäneet työaikaa vanhojen kuittien etsimiseen. Tästä syystä tietoa ateriaedun tarkasta kokonaissummasta ei ole pystytty aiemmin toimittamaan.

– Voisi ajatella asiat on helposti saatavilla mutta olemme joutuneet käymään kaiken kuitti kuitilta läpi ja eilen vihdoin saimme kokonaissumman. Viikko on mennyt työaikaa siihen, että on selvitetty kuluja ja etsitty medialle ja kansalaisille vastauksia.

Valtioneuvoston kanslia tiedotti maanantaina, että Marin on käyttänyt ateriaetua 14363 euron edestä. Ohje edun käytöstä on laadittu vuonna 2010 ja se on päivitetty vuonna 2019.

– Asia on uutisoitu jo ennen minun pääministerikauttani. Silloin se ei ole herättänyt niin paljon huomiota, mutta jostain syystä nyt se herättää.

Poliisille on tehty ateriaedun käytöstä tutkintapyyntö, joten poliisi tekee nyt esiselvitystä siitä, onko asiassa syytä epäillä virka- tai muuta rikosta. Selvitys ei koske pääministeriä vaan virkamiesten toimintaa. Lisäksi verottaja selvittää, onko pääministerin saama etu luettava veronalaiseksi tuloksi.

Marin sanoo, että kohun vuoksi hän luopuu ateriaedun käytöstä.

– En aio jatkaa. Selvitämme, onko mahdollista käyttää kuljetuspalvelua eli tilata aamiaistarvikkeita ja maksaa ne itse.

Hänen mielestään julkisessa keskustelussa kannattaisi keskittyä esimerkiksi siihen, että koronarajoitusten vuoksi nuoret ihmiset tarvitsevat mielenterveyspalveluja.

– Jos asetamme asioita mittakaavaan, kyllä tässä yhteiskunnassa ja maailmassa on suurempiakin kysymyksiä kuin tämä.