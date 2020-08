Sanna Marin: Jokaisella oikeus lähteä maasta – laskun maksamme kaikki

Pääministerin mukaan osa suomalaisista on matkustanut korkean tautitilanteen maihin.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) toteaa, että perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta ja Suomen kansalaisella on aina oikeus palata maahan.

– Tätä oikeutta on harjoitettu. Osa on matkustanut myös korkean tautitilanteen maihin. Laskun maksamme me kaikki. Vapauteen kuuluu vastuu. Tämä on jokaisen hyvä muistaa, pääministeri Sanna Marin kirjoittaa Facebookissa.

Koronavirustartunnat ovat lähteneet kasvuun Suomessa. Tartuntoja on todettu erityisesti Balkanin maista ja Ruotsista saapuneilla ihmisillä.

Hallitus kokoontuu tänään keskiviikkona illalla ensimmäistä kertaa lomien jälkeen iltakouluun ja sen jälkeen neuvotteluun, jossa arvioidaan tarvetta toimenpiteille koronavirustilanteen vuoksi.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus lähteä maasta ja Suomen kansalaisella on aina oikeus palata maahan. Tätä… Posted by Sanna Marin on Tuesday, August 11, 2020