Saksalaismiehen puukotus synnytti mellakoita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi on pidättänyt syyrialais- ja irakilaismiehet murhasta epäiltyinä.

Saksin osavaltiossa sijaitsevassa Chemnitzin kaupungissa on syntynyt mellakoita varhain sunnuntaiaamuna sattuneen puukotuksen jälkeen.

Poliisin mukaan 23-vuotias syyrialainen ja 22-vuotias irakilainen mies on pidätetty murhasta epäiltyinä, kertoo BBC.

35-vuotiaan saksalaismiehen kuolemaan johtaneen puukotuksen syy on edelleen epäselvä. Myös kahden muun henkilön kerrotaan loukkaantuneen vakavasti.

Tapaus sattui lähellä katufestivaalia noin kello 3.15. Poliisi kiisti sosiaalisessa mediassa liikkuneet väitteet, joiden mukaan tapaus olisi liittynyt seksuaaliseen häirintään.

Liittokansleri Angela Merkel on varoittanut ihmisiä ottamasta lakia omiin käsiinsä. Muun muassa Kaotic Chemnitz -niminen jalkapallofaniryhmä on kehottanut paikallisia näyttämään ”kuka on johdossa”.

– Emme hyväksy tämänkaltaisia laittomia kokoontumisia ja eritaustaisten ihmisten vainoamista, Merkelin tiedottaja Steffen Seibert totesi medialle.

Populistisen AfD-puolueen kansanedustaja Markus Frohnmaierin mukaan jokaisen kansalaisen velvollisuus on lopettaa ”kuolettava puukkomaahanmuutto”.