Sää kylmenee alkuviikolla

Lämpötila pysyttelee maanantaina etelässä vielä plussan puolella.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Etelä- ja Keski-Suomessa vaikuttaa maanantaina vielä lauha länsivirtaus, mutta Lappiin virtaa pohjoisesta jo kylmempää ilmaa.

Maanantaina maan etelä- ja keskiosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin lumikuuroja. Pohjoisessa on osaksi selkeää ja enimmäkseen poutaa, alueen eteläosassa aluksi joitakin lumikuuroja. Aamulla pohjoisessa on lännestä alkaen pilvistyvää ja päivällä paikoin lumikuuroja.

Forecan ennusteen mukaan maan eteläosissa lämpötila on maanantaina plussalla, keskiosissa nollassa ja pohjoisessa kylmimmillään ‒6 astetta.

Tiistain sää alkaa kylmetä koko maassa. Etelässä lämpötila painuu tiistaina pariin pakkasasteeseen, Keski-Suomessa ‒5 asteeseen ja pohjoisessa ‒7 asteeseen. Sää on koko maassa puolipilvinen.

Keskiviikkona lämpötila pysyttelee tiistain lukemissa, mutta koko maassa esiintyy lumikuuroja.

Ilmatieteen laitoksen mukaan maaliskuu on ollu 3‒4 astetta tavanomaista kylmempi. Vuoden 2018 maaliskuusta saattaakin tulla koko vuosituhannen kylmin maaliskuu.