Ruuhkamaksut etenevät – varoitus jopa 130e/kk lisäverosta

Hallitus aloittaa ruuhkamaksut mahdollistavan lain valmistelun.

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman kertoo olevansa tyrmistynyt ruuhkamaksujen valmistelun etenemisestä.

Valtio on eilen tiistaina allekirjoittanut Helsingin ja Tampereen seutujen kanssa ruuhkamaksujen valmistelun aloittamista koskevan sopimuksen. Maksuista on kirjattu osana seutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksia.

– Tämä tarkoittaa hallitukselta edelleen kylmää kyytiä ahkerille autoistaan riippuvaisille työntekijöille ja yrittäjille, Heikki Vestman toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa on erityisen järjetöntä, että Helsingin seudun MAL-sopimuksessa ruuhkamaksu esitetään toteutettavaksi yhteistyössä HSL:n kanssa. Hänen mukaansa HSL:n kaksoisrooli pitää purkaa pikaisesti.

– Nyt liikennesuunnittelusta vastaava viranomainen HSL tarjoaa omaa yksityisautoilun kanssa kilpailevaa tuotettaan joukkoliikennettä kuluttajamarkkinoilla. Pukki on pistetty kaalimaan vartijaksi, Vestman toteaa.

– Liikennesuunnittelussa autoiluun suhtaudutaan vihamielisesti. Näyttäisi, että HSL pyrkii kaikin keinoin estämään autoilua ja vähentämään sen houkuttelevuutta. Ei tällaista pidä liikennesuunnitteluviranomaiselta hyväksyä.

MAL-sopimuksissa puhutaan erikseen siitä, kuinka ”kestävien kulkumuotojen kilpailukykyä suhteessa henkilöautoon parannetaan”.

– Autovastainen ideologia paistaa jo kilometrien päähän. Tässä demonisoidaan valheellisesti ja perusteettomasti yksittäinen kulkumuoto kestämättömäksi. Yksityisautoilu on monissa tilanteissa paras, järkevin, kustannustehokas ja täysin kestävä liikkumismuoto, Vestman kertoo.

– Koronatilannekin on sen osoittanut, että yksityisautoilu on luotettava ja turvallinen tapa liikkua. Kun bussit rullaavat tyhjinä ympäriinsä, niin autot pitävät Suomen liikkeessä. Suomi tarvitsee enemmän yksityisautoilua, ei vähemmän. Se on kestävää ja järkevää.