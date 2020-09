Ruotsissa uusi koronailmiö: Kova arvio pitkäaikaisesti sairastuneista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lääkärit pelkäävät terveydenhuollon kuormittuvan virustaudin aiheuttamien pitkäaikaisoireiden vuoksi.

Ruotsalaisen Novus-tutkimuksen arvion mukaan maassa voi olla jopa 150 000 koronavirukseen pitkäaikaisesti sairastunutta, kertoo SVT. Tutkimuksessa kolmasosa koronavirukselle tyypillisistä oireista kertovista sanoo sairastaneensa yli kymmenen viikkoa.

Novuksen kyselyyn vastasi 2011 henkilöä elokuun 10. ja 23. päivän välillä. Osallistujat vastasivat kysymykseen, ovatko he sairaita juuri nyt, ja jos ovat, kuinka kauan he ovat olleet sairaita. Kolmasosa heistä, ketkä kertoivat covid-viruksen aiheuttamalle taudille ominaisista oireista, kertoivat olleensa sairaita yli 10 viikkoa.

13 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo sairastaneensa koronaviruksen aiheuttaman taudin, mutta vain kaksi prosenttia on vahvistanut tartunnan testillä.

Vaxholmin terveyskeskuksen yleislääkäri Sofia Hellman kertoo törmänneensä kesän aikana noin kymmeneen koronaviruspotilaaseen, joiden oireet ovat pitkittyneet. Hänen mukaansa perusterveydenhuolto Ruotsissa on nyt kuormittumassa valtavasti.

− Uskon, että näitä tapauksia nähdään lisää ja että perusterveydenhuolto kantaa heistä vastuun.

Samaan uskoo Ruotsin yleislääkäriyhdistyksen puheenjohtaja Magnus Isacsson.

− Näemme nyt, että tällaisia potilaita tulee useita, mutta emme ollenkaan tiedä, miten heihin pitäisi suhtautua, Magnus Isacsson sanoo.

Suurin osa potilaista on tutkimuksen mukaan ollut vakavasti sairaita mutta ei ole joutunut sairaalaan. Monilla on samankaltaisia oireita: heillä on edelleen hengitysvaikeuksia, sydänoireita, kuumetta, väsymystä ja lisääntynyt veritulppariski. Monet heistä kertovat neurologisista oireista, kuten maku- ja hajuaistin menetyksestä, tunnottomuudesta, pistelystä, huimauksesta, päänsärystä ja keskittymisvaikeuksista.

Covid-virukseen liittyvästä pitkäaikaissairastavuudesta tiedetään yhä kovin vähän. Tänä syksynä Ruotsin sosiaalihallitus sekä lääketieteellisen ja sosiaalisen arvioinnin virasto selvittävät pitkäaikaissairastamiselle tyypillisiä oireita.

− Vaikeaa tässä on, että kyse on ilmiöstä, jota emme tunne, emmekä voi antaa potilaille mitään ennustetta. Monesti en ole voinut tehdä paljonkaan oireiden suhteen, Sofia Hellman kertoo.

