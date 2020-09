Ruotsissa suunnitteilla uusia koronatoimia, tautimäärissä kasvua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Positiivisten testien osuus Tukholman alueella on kasvanut.

Sellaiset henkilöt, jotka asuvat samassa taloudessa kuin koronavirustartunnan saanut, saattavat jatkossa joutua eristämään itsensä kotiin, sanoo Tukholman alueen terveysjohtaja Björn Eriksson SVT:n Aktuellt-ohjelmassa.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi tiistaina tiedotustilaisuudessa, että Tukholman alueelle voidaan ottaa käyttöön uusia koronarajoituksia, koska alueen tartuntamäärien laskusuunta on muuttunut.

Björn Erikssonin mukaan käynnissä on keskustelut yhdessä maan Kansanterveysviraston kanssa siitä, millaisia rajoituksia voitaisiin ottaa käyttöön.

− Keskusteltavana on muun muassa kotitalouksien tautialtistusten eristäminen, hän sanoo.

Uusi käytäntö voitaisiin Erikssonin mukaan ottaa käyttöön nopeasti.

Suomessa kaikki koronavirukselle altistuneet asetetaan karanteeniin. THL:n ohjeen mukaan koronavirustartunnan saanut henkilö eristetään, ja eristyksessä olevan henkilön perheenjäsenet ovat karanteenissa. Perheenjäsenten tulee välttää kontaktia perheen ulkopuolisiin ja lähikontaktia eristyksessä olevaan henkilöön.

Koronavirusaltistuksen vuoksi karanteeniin asetetun henkilön perheenjäsenet eivät THL:n ohjeistuksen mukaan ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneeseen, toisin kuin karanteeniin asetettu.

Tautimäärät kasvussa nyt Ruotsissakin

Ruotsi ei ole toistaiseksi joutunut kohtaamaan samanlaista koronaviruksen toista aaltoa kuin monet muut Euroopan maat.

SVT:n mukaan Tukholman alueella testatuista koronaepäilyistä 1,3 prosenttia osoittautui positiivisiksi edellisellä viikolla. Viime viikolla vastaava osuus oli kasvanut 2,2 prosenttiin. Tasot ovat Björn Erikssonin mukaan kasvussa, vaikkakin vielä alhaisia.

− Tautitapauksia on kaikissa ikäryhmissä eri puolilla Tukholmaa. Emme näe mitään selkeitä ryppäitä, hän sanoo.

Suomen matkustusrajoitus keveni lauantaina siten, että matkustus Ruotsiin on nyt mahdollista. Ruotsin koronailmaantuvuus on kuitenkin jo ylittänyt Suomen matkustusrajoituksen, joten matkustusrajoitus Ruotsiin otetaan todennäköisesti uudelleen käyttöön. Tauti-ilmaantuvuus on Ruotsissa viimeisimpien tietojen mukaan 26,7 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana.