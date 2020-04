Ruotsi tekemässä koronatoimissa täyskäännöksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsin hallitus on tehnyt esityksen poikkeuslaista koronavirukseen liittyen.

Ruotsin hallitus antoi lauantaina lakiehdotuksen mittavista poikkeusvaltuuksista koronapandemian takia. Uudessa muotoilussa hallituksella olisi periaatteessa valta tehdä nopeita päätöksiä yksin, mutta jokaisesta esityksistä pitäisi antaa mahdollisimman nopeasti esitys Ruotsin valtiopäiville, kertoo Dagens Nyheter.

Ruotsin tilanne on näyttänyt synkältä. Maata on kritisoitu siitä, ettei se ole tehnyt riittäviä toimia koronaviruksen ehkäisemiseksi. Huolta on aiheuttanut erityisesti jyrkkä nousu päivittäisessä sairaalahoitoa tarvitsevien määrässä ja kuolleisuusluvuissa.

– Hallituksen ehdotus tarkoittaa voimakasta vallansiirtoa valtiopäiviltä hallitukselle. Ruotsissa tästä on vallinnut yksimielisyys, joka on vain vahvistunut, ruotsalainen poliitikko Jonas Sjöstedt kommentoi Dagens Nyheterille lauantaina.

Uusi lakiehdotus antaisi poikkeusvaltuuksia hallitukselle perustuslain puitteissa. Poikkeusvaltuudet koskisivat ainakin kansalaisten perusoikeuksia, lääkekauppaa, lääkkeiden jakelua, kauppakeskusten ja ravintoloiden sulkemista, sekä lentokenttien, satamien ja liikenneyhteyksien sulkemista.

Poikkeusvaltuudet kestäisivät kolme kuukautta.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven arvioi eilen, että Ruotsin koronakuolemat tultaisiin laskemaan tuhansissa, mutta uskoi, että Ruotsin aiemmin valitsema strategia on oikea.