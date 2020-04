Ruotsin tilanne synkkenee – loppuvatko tehohoitopaikat?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Markku Peltonen ihmettelee Twitterissä Ruotsin korkeaa koronaviruksen kuolleisuuslukua ja sairaalahoitoa tarvitsevien määrää suhteessa muihin Pohjoismaihin. Huomiota herättää varsinkin suhteellisen jyrkkä nousu päivittäisessä sairaalahoitoa tarvitsevien määrässä.

Ruotsia on kritisoitu paljon maan vähäisistä toimista koronapandemian ehkäisyssä. Ruotsalainen virustutkija Cecilia Soderberg-Naucler kommentoi aiemmin, että Ruotsi on ajautumassa katastrofiin. Hänen mukaansa sairaalan tehopaikkojen on arvioitu loppuvan ehkä jo ensi viikolla.

Peltosen jakamasta tilastosta näkyy, miten Suomen hallituksen asettamat rajoitukset ovat tasanneet päivittäistä sairaalahoitoa tarvitsevien määrää. Ruotsissa vastaava luku on ollut varsinkin maaliskuun lopusta alkaen ollut jyrkässä nousussa. Intensiivistä hoitoa tarvitsevien osuus on puolestaan Islannissa ollut tilaston muihin maihin nähden noussut jyrkästi maaliskuun lopussa.

– Sairaalahoitoa tarvitsevien päivittäisessä määrässä Norja ja Tanska ovat oikeastaan tasoittumassa? Pysyvästi? Mikähän on ikäjakauman rooli eri maiden välillä, tutkimusprofessori pohtii.

Myös Ruotsin pääministeri Stefan Löfven on kommentoinut Ruotsin synkkää tilannetta. Hän arvioi, että Ruotsin koronakuolemat tullaan laskemaan tuhansissa. Pääministerin mielestä Ruotsin valitsema strategia leviämisen minimoimiseksi on kuitenkin oikea.

