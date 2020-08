Kai Mykkänen: Ripeys voisi säästää vaikeilta toimilta

Kirjoittaja muistuttaa, että epidemia on helpompi taltuttaa, kun se ei ehdi levitä.

En ole epidemiologi. Suosittelen kuitenkin, että hallitus ja viranomaiset lanseeraisivat nyt hyvin nopeasti puheissa jo liikkuvat helpommat korona-torjunnan keinot. Aika on paitsi rahaa, myös terveyttä, henkiäkin. Epidemia on helpompi taltuttaa uudelleen, jos se ei ehdi kunnolla levitäkään. Ripeä reagointi saattaisi pelastaa lasten koulusyksyn ja helpottaa työpaikkojen arkea, kun vaikeampiin keinoihin koulujen ja palveluiden sulkemisineen ja jatkuvasti etätöissä olemisineen ei tarvitsisi turvautua.

Onneksi Suomen korona-tilanne ei ole kovin huono. Todettuja tartuntoja on kuitenkin jo toista viikkoa ollut jatkuvasti enemmän kuin aiemmin kesällä. Torstaina THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kertoi, että pitkästä aikaa yksi sairastunut tuntuu tartuttavan hieman yli yhden toisen henkilön. Viranomaisetkin lähtevät siitä, että olemme siis uudessa leviämisvaiheessa, jos trendi ei taitu.

Torstaina viikkojen tauon jälkeen pidetyssä STM:n ja THL:n korona-infossa todettiin kuitenkin yllättäen, ettei varsinaisia uusia ohjeita tai päätöksiä vielä ole. Niitä valmistellaan tulevina viikkoina. Aikalisä olisi ymmärrettävä taktiikka, jos tärkeintä olisi tehdä päätökset mahdollisimman varmoin tiedoin ja suunnitella ne mahdollisimman tarkkaan. Siihenkin on syytä pyrkiä, mutta kysyn, kannattaisiko nyt tehdä epätäydellinen päätös nopeasti mieluummin kuin odottaa?

Kukaan ei nyt suunnittele poikkeusoloja ja velvoittavia sulkuja. Puhumme astetta kevyemmistä toimista, jotka eivät loukkaisi perusoikeuksia samalla tavalla tai ainakaan yhtä laajasti ja omista valinnoista riippumattomasti. Korostan edelleen olevani maallikko, mutta julkisesti ruodittujen kokemusten perusteella näkisin edessä ripeät toimet erityisesti seuraavissa kolmessa asiassa:

– Ulkomailta tulevien laaja riskiperusteinen testaaminen matalalla kynnyksellä ja karanteenien tehostaminen. Tässä ei riitä karanteeni-ohjeiden sanamuotojen päivitys. On ihan ymmärrettävää, että osalla terveeksi itsensä tuntevista ihmisistä 1-2 viikon karanteeni voi alkaa tuntua turhalta. Sitä pitää seurata viranomaisten toimesta puhelimitse. Nimenomaan ulkomailta tuodut tartunnat ovat nimittäin ainoa selkeästi erottuva johtolanka tämän viikon tartuntalisäyksessä.

– Selkeä viranomaisohje ja suositus kasvomaskien käytöstä joukkoliikenteessä, kaupoissa sekä isoja ihmisryhmiä keräävissä sisätiloissa ja tapahtumissa. Maskiohjetta voi olla järkevä virittää alueellisesti, mutta luulen, että se tulee jo aika luontevasti laadullilla kriteereillä: maski on tarpeen siellä missä on ruuhkaisia tilanteita ja suuria tilaisuuksia. Suomessakin alkaa olla konsensus, että maskit estävät varsinkin käyttäjäänsä tartuttamasta muita ja ilmeisesti jossain määrin myös saamasta tartuntaa. Rehellisesti katsottuna tärkeä on myös henkinen muistutus. Kun ollaan monien muiden kanssa tiiviisti, niin varotaan lähikontaktia. Maski pitää varomisen mielessä. Maskikuluihin on nopeasti linjattava oikeasuhtainen ratkaisu. Tällaisiin väliaikaisiin kuluihin myös valtion rahaa voidaan käyttää vaikka velaksi. Talousongelmamme ei ole tämän vuoden korona-kulut vaan rakenteellinen yli varojen eläminen koko vuosikymmenen mitassa.

– Testiin hakeutumisen kynnyksen madaltaminen ja sen varmistaminen, että nykyiset testauspaikat eivät mene ruuhkasta tukkoon. Harkitsisin, onko puhelinlähete tarpeen suhteessa sen vaatimiin resursseihin ja aikaan? Vai riittäisikö puhdas ajanvarauspalvelu, jota useimmat voisivat käyttää netissä niin ettei puhelinvaraus ruuhkaudu? Rinnalla kannattaisi kokeilla Tanskan mallista aitoa drive-in palvelua. Se tarkoittaa runsaasti pisteitä, joihin voi tulla ilman ajanvaraustakin matalalla kynnyksellä. Maksaa rahaa, mutta paljon vähemmän kuin Suomen laaja sulkeutuminen kevään malliin ja muiden sairauksien hoitovelan piteneminen, jos sairaalat täyttyisivät korona-potilaista.

Neljäs toimi lienee nyt pilotti-käytössä olevan kotimaisen Koronavilkku-puhelinsovelluksen kunnollinen lanseeraaminen isosti ja oikealla motivoinnilla Suomessa. Jos useimmat suomalaiset sen lataisivat ja pitäisivät päällä, meillä olisi merkittävä vakuutus sen varalle, että jäljittäjien kapasiteetti tukkeutuu jossain vaiheessa. Ja siinä jäljityksessäkin aika on rahaa ja terveyttä. Sovellus tekee voitavansa nopeasti. Yli vartin tartunnan saaneen lähellä olleet saavat anonyymin varoitusviestin heti , kun tartunnan itsellään todennut painaa nappia ja sovellus on saanut tartuntarekisteristä tiedon, että napin painaja on oikealla asialla.

Keväällä Suomi – valtio ja suomalaiset – toimi jämptisti. Saimme koronan leviämisen taltutetuksi verrattain nopeasti ja hyvin. Voi olla, että olisimme päässeet joiltain osin helpommalla, jos olisimme toimineet viikkoa paria aikaisemmin ennen kuin korona ehti kunnolla levitä. Varmuutta tästä ei ole, mutta se on jo painava perustelu ripeyteen nyt elokuussa, että saatamme päästä syksyllä vähemmällä, jos otamme ripeästi ja selkeästi käyttöön näitä tarkemmin kohdennettuja ja astetta helpompia tekoja.

Kai Mykkänen Kai Mykkänen on kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja.