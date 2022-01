”Ranskan presidentillä tilaisuus nousta Euroopan keisariksi”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Emmanuel Macron esittelee maansa tavoitteita keskiviikkona.

Venäjän toiminta Ukrainassa tarjoaa Ranskan presidentti Emmanuel Macronille tilaisuuden ajaa Euroopan yhteistä puolustusta, arvioi europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok.).

– Voi olla, että Macron ottaa nyt dramaattisella tavalla johtajuuden. Tämä tarjoaa hänelle tilaisuuden nousta ikään kuin Euroopan keisariksi. En yllättyisi, jos Ranska ottaisi tässä tiukemman linjan ja alkaisi ajaa yhteistä rintamaa, Sarvamaa sanoi toimittajille järjestetyssä tilaisuudessa.

Presidentti Macron pitää keskiviikkona Euroopan parlamentille puheen, jossa hän esittelee Ranskan puheenjohtajakauden tavoitteita.

Puheeseen on ladattu paljon odotuksia, koska Venäjän aggressiivinen toiminta Ukrainassa on jatkunut jo kuukausia. Venäjän sota-aluksia on viime aikoina nähty myös Itämerellä.

Macronin johdolla Ranskan odotetaan vievän eteenpäin eurooppalaisen puolustuspolitiikan tiivistämistä, sanoo kokoomuksen europarlamentaarikko Henna Virkkunen.

– Ranskan linja ei perinteisesti ole ollut niin tiukka kuin jäsenmailla keskimäärin, mutta Macronilla on tässä tiukempi linja. Odotetaan, että hän tekee tässä merkittäviä linjauksia, Virkkunen sanoi samassa tilaisuudessa.

Ranskassa järjestetään presidentinvaalit huhtikuussa. Tämän takia Macronilla on kiire saada tavoitteitaan läpi heti puheenjohtajakauden alussa.

– On suunniteltu, että kaikki isot asiat viedään läpi kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, sen jälkeen ei olisi muuta kuin peruskokouksia, Virkkunen sanoi.