Punavihreiden gallupkannatus lähellä pohjalukemia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n, vihreiden ja vasemmistoliiton yhteistulos HS-gallupissa on 36,7 prosenttia.

Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Jukka Manninen pohtii Facebook-päivityksessään uutta HS-gallupia puoluekannatuksista. Hän sanoo päivän heittelyiden sijaan ajattelevansa pitempää linjaa.

– Punavihreiden (sdp, vihr ja vas) yhteenlaskettu kannatus (36,7 prosenttia) on lähellä HS/Kantarissa mitattuja pohjia: 36,0 prosenttia 28.12.2019, Jukka Manninen huomioi.

Opposition vaihtoehdoista kokoomus on tällä hetkellä Mannisen mukaan niskan päällä, ”mutta tälle vaalikaudelle tyypillistä on toistaiseksi ollut se, että kärkipaikka on vaihdellut suht’ tiheään”.

Politiikan penkkiurheilijaa kiinnostaa hänen mielestään ennen kaikkea se, mitä gallup-numerot voivat kertoa tulevien ja ”hyvin jännittävien” aluevaalien tuloksesta. Vaaleja ei käydä Helsingissä. Manninen on tehnyt päivitykseensä asiasta nopean sormiharjoituksen.

– Nyt katsomossa kiinnostaa se, että miten eri puolueet hoitavat expectation managementin ja lähteekö joku puolue all-in voittamaan gallupeja/vaaliapatiaa muuttaakseen sitä koskemaan narratiivia.