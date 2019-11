PS keventäisi ansiotuloveroa ja peruisi polttoaineveron korotuksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ryhmäjohtaja Ville Tavion mukaan perussuomalaisille on tärkeää, että ihminen saa itse päättää, mihin hän rahansa käyttää.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä julkisti tänään torstaina vaihtoehtobudjettinsa ensi vuodelle.

Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetti on pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen esitykseen verrattuna 194 miljoonaa euroa ylijäämäinen eli sen verran vähemmän velkaa perussuomalaiset ottaisi velkaa. Budjetissa esitetään 740 miljoonaa euroa vähemmän menoja ja 547 miljoonaa euroa vähemmän tuloja kuin Rinteen hallituksen budjetissa.

– Suurimman oppositiopuolueen vaihtoehtobudjetin pitää olla uskottava ja aito vaihtoehto, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoi esitellessään budjettia.

Hänen mukaansa perussuomalaiset ei rakenna budjettiaan työllisyyden hypoteettisen nousun varaan, vaan realistisiin lukuihin.

– Me emme tehneet samaa helppoa ratkaisua kuin Rinteen hallitus omassa tuhlailussaan. Sanottiin vain, että nostetaan työllisyys 75 prosenttiin, ei kerrota keinoja ja sitten lähdetään tuhlailemaan. Me emme tee tätä, Tavio sanoi.

Perussuomalaisten pääkeinoja työllisyyden nostamiseksi on verotuksen madaltaminen ja yrityspaketti: arvonlisävelvollisen liiketoiminnan alarajan nosto ja Viron osakeyhtiömallin valmistelu.

Perussuomalaiset keventäisi ansiotuloverotusta 100 miljoonalla eurolla enemmän kuin Rinteen hallitus eli yhteensä pieni- ja keskituloisten verotus kevenisi ensi vuonna 300 miljoonalla eurolla, kun Rinteen hallitus ehdottaa jo 200 miljoonan euron veronkevennystä.

Polttoaineverotuksen korotuksen perussuomalaiset peruisi kokonaan, mikä vähentäisi verotuloja 250 miljoonalla eurolla. Myös kotitalousvähennyksen leikkauksen peruminen vähentäisi tuloja 92 miljoonalla eurolla.

Eläkeläisille veronalennuksia ja taitettuun indeksiin korjaus

Eläkeläisten veronalennukseen perussuomalaiset käyttäisivät 50 miljoonaa euroa ja lisäksi puolue laittaisi taitetun indeksi korjauksen valmisteluun.

Ryhmäjohtaja Ville Tavio muisteli, että perussuomalaiset kysyi syyskauden alussa, aikooko SDP puuttua Paavo Lipposen ajan taitetun indeksin virheeseen.

– Silloin hallituspuolueesta meille naurettiin. Katsotaan, jatkuuko nauraminen, Tavio sanoi.

Perussuomalaiset esittää puoliväli-indeksiä, joka painottuisi pieniin eläkkeisiin.

Tavio perusteli eläkeläisten veronalennusta sillä, että eläkkeiden korotuksiin kohdistuu myös verotusta, joka syö korotusta.

– Jos veroja vähennetään, tiedetään, että se näkyy varmasti eläkeläisten tileillä.

Rinteen hallitus korottaa eläkkeitä 183 miljoonalla. Perussuomalaiset panostaisi 233 miljoonaa, josta 50 miljoonaa kohdistuisi veronalennukseen.

Lapsiperheiden lapsivähennystä perussuomalaiset korottaisi 50 eurolla huoltajaa kohden ja yksinhuoltaja saisi sata euroa verovähennystä.

Leikkauksia maahanmuuttoon, kehitysyhteistyöhön ja yritystukiin

Perussuomalaiset säästäisi ”Suomelle haitallisesta, taloudelle negatiivisesta” maahanmuutosta eli vastaanotto- ja kotouttamismenoista 315 miljoonaa euroa ja varsinaisesta kehitysyhteistyöstä 300 miljoonaa euroa.

– Meidän tavoitteenamme on lopettaa kokonaan elintason perässä tapahtuva siirtolaisuus, Tavio sanoi.

Lisäksi perussuomalaiset leikkaisi tuulivoimatuesta 229 miljoonaa euroa ja yritystuista ylipäätään 100 miljoonaa euroa. Tavion mukaan ensisijaisesti pitäisi katsoa, mitkä tuista ovat kotimaista kansantaloutta hyödyttäviä.

– Kyllä niitä sitten täytyy lähteä tekemään vaikka juustohöyläleikkurina, jos puolueet eivät muutoin saa sovituksi.

Lisäksi perussuomalaiset keventäisi Yle-veroa 100 miljoonalla ja ”antaisi sen veronmaksajille”. Ylen budjetti on yli puoli miljardia.

– Se on meille tärkeää, että ihminen saa itse päättää, mihin hän rahansa käyttää, eikä mennä aina valtion budjetin kautta ja valtio päättää, mihin rahoja käytetään.

Hoitajamitoitus lakiin ensi elokuuhun mennessä

Eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Arja Juvonen kertoi, että perussuomalaisten mielestä hoitajamitoitus 0,7 on kirjattava lakiin elokuuhun 2020 mennessä, kun hallitus esittää sitä vasta 2023.

Sitova hoitajamitoitus lisää henkilöstötarvetta perussuomalaisten mukaan 4 000-5 000 henkilöllä.

Perussuomalaiset kohdentaisi budjetissaan yhteensä 20 miljoonaa hoitajien koulutukseen ammatti- ja ammattikorkeakouluissa. Lisäksi 50 miljoonaa kohdennettaisiin kuntaosuuksiin eli hoitajien palkkaamiseen, kun hallitus kohdentaa näihin yhteensä viisi miljoonaa.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, miten hoitajia saataisiin riittävästi ensi vuoden elokuuhun mennessä.

– Tämä on pitkä prosessi saada riittävästi hoitajia Suomeen, Juvonen vastasi.

Hän sanoi, että toimenpideohjelmalla luotaisiin kannustimia alalta poissiirtyneiden hoitajien takaisin houkuttelemiseksi esimerkiksi asuntopolitiikan keinoin.

Eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Jani Mäkelä täydensi vielä vastausta.

– Meillä on osoittaa rahat riittävien hoitajien palkkaamiseen, se on meidän viestimme poliittisina päättäjinä. Se on terveydenhuollon ammattilaisten asia hoitaa käytännössä kuntoon, Mäkelä totesi.

Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetit käsitellään eduskunnan täysistunnossa ensi viikon keskiviikkona.