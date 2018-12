Suomelle riittää professorin mukaan vähemmän hävittäjiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Roope Uusitalo vaatii uusien hävittäjien määrälle julkisia perusteluja.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Roope Uusitalo toteaa, ettei Suomi tarvitse 64 uutta hävittäjää.

– Entäs jos ostettais vain 47? Säästyisi muihin tarpeisiin muutama miljardi, Uusitalo tviittaa.

– Tämä ei ollut vitsi. Hävittäjähankinta on sen verran iso menoerä että tarvittava määrä kaipaisi julkisiakin perusteluja, hän jatkaa.

Uusitalolle huomautetaan keskustelussa, että aiottua 64 monitoimihävittäjän hankintaa on perusteltu muun muassa sillä, että määrän leikkaaminen tarkoittaisi, että osa Suomesta olisi jätettävä puolustamatta.

Professori perustelee kantaansa väittämällä, että hävittäjämäärät ovat mielivaltaisia.

– Luulin että siitä päätetään aikanaan demokraattisen prosessin mukaisesti, mutta siitä huolimatta tietty kiinnostaa perustelut just 64 hävittäjän tarpeelle.

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo toteaa keskustelussa kannattansa Uusitalon ehdotusta. Hävittäjähankintoja aiemminkin kyseenalaistanut vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on jakanut Uusitalon avauksen Twitterissä.

Kun Uusitalolle todetaan, että sotilasasiantuntijat ovat arvioineet hävittäjien tarpeen, vastaa hän vetoamalla siihen, että muutkin asiantuntijat vaativat lisää varoja omille sektoreilleen.

– Niin meillä on sosiaaliturvan asiantuntijoita, joitten mukaan etuuksia pitäisi parantaa, terveydenhuollon as. tunt. joitten mukaan terveyspalveluja pitäisi tarjota lisää, koulutuksen as. tunt., joitten mukaan koulutuksesta ei saisi leikata…. Sotilaat kuulunevat samaan jonoon, Roope Uusitalo toteaa.

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Jarmo Lindberg totesi keväällä, että ilmavoimien käytöstä vuodesta 2025 poistuvien Hornetien korvaaminen uusilla suorituskykyisillä monitoimihävittäjillä on elintärkeää Suomen puolustuskyvylle.

Horneteja ostettiin alun perin 64, mutta kaksi on poistunut käytöstä. Eduskunnan puolustusselonteossa linjataan, että Hornet-kaluston poistuva suorituskyky korvataan täysimääräisesti turvallisuusympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Jarmo Lindbergin mukaan tämä edellyttää sellaista hävittäjien määrää, joka mahdollistaa operoinnin koko Suomen alueella. Hänen mukaansa selonteko antaa noin 7-10 miljardin euron hankkeelle vahvan valtakirjan.

Lindberg totesi myös, että hävittäjien valinta tehdään ensisijaisesti sotilaallisin perustein.

Kilvassa ovat mukana Eurofighter Typhoon Isosta-Britanniasta, Dassault Rafale Ranskasta, Saab Gripen Ruotsista sekä Boeing F/A-18 Super Hornet ja sen elektronisen sodankäynnin Growler-versio sekä Lockheed Martin F-35 Yhdysvalloista. Pyyntö sisältää lentokoneiden lisäksi koneiden aseet, sensorit, varaosat ja erilaiset tukijärjestelmät.

