Professorin mukaan kesällä tehtiin koronavirhe: Uhraukset valuvat hukkaan

Geneven yliopistollisen sairaalan alaisen Centre for Emerging Viral Diseases -tutkimuslaitoksen virologi, professori Isabella Eckerlen mukaan Eurooppa on antamassa ensimmäisen korona-aallon uhrausten valua hukkaan.

Hän viittaa Twitterissä arvostetussa British Medical Journalissa julkaistuun artikkeliin. Siinä käydään läpi kevään kovia sulkutoimia Italiassa sekä maata nyt koettelevaa toista aaltoa. Jutun mukaan Italia ei oppinut tuhoisasta koronakeväästä.

Professori Isabella Eckerlen mukaan tämä on nähty muuallakin. Hän listaa kevään aallon jälkeisiä koronavirheitä.

– Kesällä rajoitukset purettiin liian laajasti ja liian nopeasti, syksyä ja talvea varten ei valmistauduttu asianmukaisesti, reagointi nouseviin tartuntalukuihin liian heikkoa ja liian hidasta.

Tviittinsä kommenttiketjussa Eckerle soimaa Eurooppaa myös siitä, ettei koulutartuntojen merkitys ole selvillä.

– Me emme tiedä sitä, ja se että me emme tiedä, vaikka pandemiaa on kulunut jo 10 kuukautta, on itsessään epäonnistuminen.

– Tässäkin on luotettu liikaa ensimmäisen aallon kertomaan. Liikaa toiveajattelua siitä, että koulujen kanssa tulee menemään ihan hyvin ja liian vähän ennakoivaa valmistautumista, professori päivittelee.

I am tempted to say: Europe has wasted the sacrifices of the first wave. Lifting in summer was too much & too quick, no appropriate preparation for fall/winter, reaction to rising case numbers too weak & too slow. #SARSCoV2 #COVID19 https://t.co/UZOGIJ1Nn3

We don’t know. And the fact that we don’t know, 10 months into this pandemic, is a failure on its own. Also here, too much reliance on the narratives of the first wave, too much wishful thinking that schools will be just fine, too little pro-active preparation #SARSCoV2 #COVID19

— Isabella Eckerle (@EckerleIsabella) November 14, 2020