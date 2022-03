Professori on eri mieltä: Tästä syystä pakotteet eivät kaada Venäjän hallintoa

Venäjää vastaan asetettujen pakotteiden on ennakoitu iskevän rajusti maan talouteen ja heikentävän maan kykyä laajentaa asevoimiaan lähivuosien aikana.

Toiveikkaimmissa arvioissa taloudellisen paineen ja epäonnistuneen sotilasoperaation on sanottu uhkaavan presidentti Vladimir Putinin valta-asemaa.

Toronton yliopiston professori Olga Chuzh pitää tätä kehityskulkua epätodennäköisenä. Hän huomauttaa poliitisen eliitin poistavan hyödyttömäksi käyneen johtajan siinä tapauksessa, jos tämä ei pysty enää jakamaan taloudellisia etuja tukijoilleen.

Vladimir Putinin eliitti koostuu kärjistäen varakkaista oligarkeista ja turvallisuuspalvelun voimahahmoista.

– Oligarkkeja on helppo vihata, mutta pinnan alla piilee muutakin. Hulppean sisustuksen, ylihintaisten huvijahtien ja yliampuvien juhlien ohella on otettava huomioon kaksi tekijää, Olga Chyzh tviittaa.

Käytännössä kaikki oligarkkien hallinnoima varallisuus kuuluu lopulta valtiolle, ja tällä hetkellä valtio on yhtä kuin presidentti Putin. Hänellä on viimeinen sana taloudellisissa riitatilanteissa.

– Oligarkit ovat käytännössä vain managereita, joille on delegoitu teollisuuden ja muiden alojen päivittäinen toiminta.

Viime vuosina oligarkkien toiminta on rajattu vain talouden puolelle, joten heidän poliittinen valtansa on lähes olematonta. Vaurauteen kuuluu oletus siitä, ettei maan johtoa voi haastaa. Tähän rooliin sopeutumattomat tahot ovat päätyneet maanpakoon, tai heidän kohtalonsa on ollut synkempi.

– Oligarkkien kannalta Putinin jatkuva tuki ja hänen jatkonsa vallan kahvassa takaa heidän oman asemansa ja tulevat vaurastumismahdollisuudet, professori sanoo.

Jos Vladimir Putin syrjäytetään, voisivat oligarkit joutua korruptiosyytteiden kohteeksi.

Toinen valtaryhmittymä koostuu presidentin Pietari-ystävistä, jotka ovat vaurastuneet viime vuosikymmenten aikana. He ovat ideologisesti konservatiivisia ja suhtautuvat länsimaihin vihamielisesti. ”Voimamiehet” näkevät talouden vain valtion työkaluna, eivätkä pakotteet huoleta heitä.

– Omavarainen talous eli autarkia ja Venäjän eristäytyminen vahvistavat sortotoimia ja tämän ryhmän asemaa. Heillä ei ole syytä poistaa Putinia vallasta, sillä presidentti toteuttaa heidän unelmaansa häikäilemättömästä poliisivaltiosta, Olga Chyzh sanoo.

Hänen mukaansa pakotteet ovat silti merkittäviä, sillä ne heikentävät Venäjän taloutta ja samalla sotavoimia.

– Menee vain joitakin viikkoja, kunnes valtio ei pysty enää maksamaan työntekijöilleen: lääkäreille, opettajille ja virkamiehille. Rahaa ei riitä myöskään poliisille, sotilaallis-teolliselle kompleksille ja itse asevoimille. Ei enää uusia panssarivaunuja, hävittäjälaivoja tai tykkejä. Eikä sotilaita, jotka näillä aseilla ampuisivat, Chych jatkaa.

The bottom line: The current sanctions decrease the size of the pie, but the pie is still very large and Putin’s ability to distribute it is intact. No other candidate would guarantee a similar distribution to the current players. 20/

— Professor Olga Chyzh (@olga_chyzh) March 5, 2022