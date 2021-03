Professori HS:lle: Hallitus rikkoo päätöksellään lakia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valmiuslakia aiotaan soveltaa ilman eduskunnalle annettavaa asetusta.

Professori Martin Scheinin sanoo Helsingin Sanomille, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen tämänpäiväinen päätös valmiuslain 106 §:n ja 107 §:n käyttöönotosta on lainvastainen.

– Valtioneuvoston päätös valmiuslain 106 §:n ja 107 §:n käyttöönotosta ilman asetuksen antamista on lainvastainen, ja siksi myös valtioneuvoston päätös ottaa valmiuslaki sovellettavaksi on kokonaisuudessaan lainvastainen. Se on myös tarpeeton, koska ravintoloiden sulkemista koskeva lakiehdotus annettiin perustuslain 23 §:n (perusoikeudet poikkeusoloissa) eikä valmiuslain nojalla, Scheinin sanoo HS:lle.

Pääministeri Sanna Marin ilmoitti tänään, että hallitus on todennut Suomessa poikkeusolot yhdessä tasavallan presidentin kanssa. Samalla hän ilmoitti, että valmiuslaista otetaan käyttöön ”soveltuvin osin” pykälät 106 ja 107.

Marinin mainitsemat säännökset ovat valmiuslain toisessa osassa. Lain mukaan ne voidaan ottaa käyttöön vain hallituksen antamalla asetuksella, jonka eduskunta tarkastaa.

Scheininin lisäksi myös muut HS:n haastattelemat oikeusoppineet ihmettelevät hallituksen toimintaa.

– Mielestäni valmiuslain kuudennen pykälän perusteella on täysi selvä asia, että näitä säännöksiä ei voida valmiuslain nojalla ottaa käyttöön, vaikka valtioneuvosto sellaista väittää. Sellainen ajatus, että jokin oikeusnormi otetaan käyttöön vain osittain soveltuvin osin, on käsittämätön. Joko oikeusnormi otetaan käyttöön tai sitten sitä ei oteta käyttöön, Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen huomauttaa.

Tässä Hesarin @hsfi juttu samasta teemasta mitä käsittelen laajemmin osoitteessa @plblogi : Valmiuslain uusi käyttöönotto ei mennyt lain mukaan vaikka asiaa jo keväällä harjoiteltiin ja se kokemus, mukaan lukien valmiuslain valuviat, olisi ehditty arvioida https://t.co/56oXORq5Hw — Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) March 1, 2021