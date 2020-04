Pormestari MTV:lle: Ministeri ei tiedä, tai puhuu pötyä

Helsingissä on yhä pulaa suojavarusteista, Jan Vapaavuori sanoo.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) sanoo MTV Uutisille, etteivät sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) esittämät väitteet suojavarusteiden riittävyydestä pidä paikkaansa.

Keskustelu suojavarusteiden riittävyydestä sai uusia kierroksia torstaina, kun Helsingin hoivakodeissa vahvistettiin 48 ihmisen kuolleen koronavirukseen. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen sanoi torstaina eduskunnassa, että Suomessa on riittävästi suojavälineitä hoitohenkilöstölle, ja niitä lähetetään lisää tarvitseville.

– Meidän käsitys on täysin erilainen kuin mitä ministeri Pekonen varsinkin eilen väitti. Joko hän ei tiedä mitä kentällä tapahtuu tai hän yksinkertaisesti puhuu pötyä. Suojavarusteita ei riitä kaikkeen siihen, mitä STM:n ohjeiden tiukka tulkinta edellyttäisi, Vapaavuori kommentoi Helsingin kaupungin tilannetta MTV Uutisille.

– Tarkistin asian vielä kuuden muun suurimman kaupungin kanssa ja joka paikassa on sama tilanne.

Jan Vapaavuori kertoo selvittäneensä suojavarusteiden tilannetta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin kanssa. Vapaavuoren mukaan suojavarusteet on laskettu viimeksi tänä aamuna yhdessä HUSin kanssa.

– Ja voin vakuuttaa, että minulla on oikea tieto. Se, että ministereillä on väärä tieto tässä asiassa, on sinällään erittäin huolestuttava asia, Vapaavuori sanoo.

Helsingin Pormestarin mukaan hoivakoteja suojellaan jo nyt esimerkiksi testaamalla kaikki uudet asukkaat, mutta niitä olisi mahdollista suojella muutamalla lisäkeinolla.

– Paremmalla suojavarustuksella ja eritoten sillä, että henkilökunta ei tule töihin, jos on pieniäkin oireita, hän sanoo.