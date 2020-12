Poliisi tyrmää: Nämä ”ahdistuneet” miehet tappavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kriminologin mukaan Ruotsin media antaa manipuloiville rikollisille myötätuntoa.

Svenska Dagbladet on haastatellut 15 vuotta Tukholmassa rikollisjengissä mukana ollutta Mehdi Adnan Mossaa, joka toimii nykyisin sosiaalipalvelujen yhteyshenkilönä nuorille rikollisille. Hän avaa haastattelussa kuvaa siitä, millaisina hän Ruotsissa rikoksia tekevät nuorisojengiläiset näkee.

Mehdi Adnan Mossan mukaan useimmat nuorisorikollisista voivat ”uskomattoman huonosti”. Tavallisena päivänä heidän ”vuokransa on myöhässä ja henkeään uhataan”. Useimmilla on mielenterveys- ja huumeongelma.

Adnan Mossan mukaan rikollisjengeissä on vallalla myös vaikenemisen kulttuuri. Asioista ei puhuta poliisille ja viranomaisille mutta ei myöskään muille jengiläisille. Heillä on kuitenkin tarve puhua, ja usein he puhuvat Adnan Mossalle. Häneltä kysytään kokemuksia omista jengiajoistaan.

Adnan Mossa on saanut kuulla huonoista kotioloista mutta myös muun muassa siitä, miten rikoksia tekemällä tienaa helppoa rahaa. Hän oli itse mukana jengielämässä 15 vuotta ja on tuomittu useasta väkivaltarikoksesta vankilatuomioihin. Myös hänellä on vaikea tausta: pakolaisena saapuminen Ruotsiin, huonot kotiolot ja joutuminen koulukiusatuksi.

Ongelmat alkoivat pitkän rikollisuuskauden jälkeen ratketa, kun Adnan Mossa sai ratkaisun uniongelmiinsa, huumeongelmaansa ja pääsi lopulta töihin. Keskeistä hänen mukaansa ovat olleet ”pitkän tähtäimen ajatukset”.

− Rikollisena sitä yrittää vain selviytyä päivästä. Saada huumeannoksensa ja pysyä hengissä. Siihen aikaan tulevaisuutta koskevat ajatukseni koskivat aikaa sen jälkeen, kun olen kuollut, Adnan Mossa sanoo.

Nuorisorikollisuus on ollut Ruotsin kuuma puheenaihe jo pitkään. Poliisin mukaan rikollisjengit rekrytoivat riveihinsä monilla Ruotsin alueella kiihtyvällä tahdilla ja yhä nuorempia nuoria. Mehdi Adnan Mossa rekrytoitiin mukaan tutulla kaavalla: Hän sai Niken lenkkarit sekä sellaista kannustusta, jota hän ei kokenut kotoaan ja yhteiskunnasta saavansa.

Mossan mukaan tilanne lienee nykypäivänä kuitenkin monimutkaisempi. Monet nuoret eivät hänen mukaansa ymmärrä ylittämiään rajoja.

Poliisi ja kriminologi Fredrik Kärrholm ottaa Twitterissä rajusti kantaa SVD:n tekemään Adnan Mossan haastatteluun. Hänen mukaansa siinä annetaan myötätuntoa ”manipuloiville rikollisille”.

− Ei riviäkään siitä, kuinka nämä ”ahdistuneet” miehet uhkaavat, vahingoittavat ja tappavat, tai siitä millaista moraalin ja empatian puutetta tällaiset rikokset edellyttävät, Kärrholm kirjoittaa.

Hän antaa aiheesta kirjoittaville vinkin:

− Kysykää, mitä sympatiaa etsivä rikollinen tai entinen rikollinen on tehnyt tai aikoo tehdä pyytääkseen anteeksi heiltä, joita hänen kauheat tekonsa ovat vahingoittaneet ja satuttaneet.