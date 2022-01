Poliisi selvitti nettikauppojen petossarjan

Epäilty myi nettikaupoissa tavaraa, jota hänellä tosiasiassa ei ollut.

Nokian poliisi on tutkinut 24 epäillyn petoksen petosrikossarjaa, josta epäiltynä on 1990-luvulla syntynyt mies, kertoo poliisi tiedotteessaan. Petokset on tehty kevään ja syksyn 2021 aikana internetin kauppapaikoilla ja asianomistajia on eri puolilla Suomea.

Epäilty asetti myyntipalstalle tavaraa, jota hänellä ei tosiasiallisesti ollut hallussaan. Ostajat maksoivat ostamansa tuotteet etukäteen myyjän tilille, mutteivät koskaan saaneet ostoksiaan itselleen.

Epäillyn myyntiin asettama mielikuvitustavara oli ostajien parissa kysytttyä, kuten sähkötyökaluja ja musiikkisoittimia. Epäily pyysi hintaa, joka oli hieman edullisempi kuin yleensä vastaavasta kauppatavarasta myyntialustoilla pyydettävä.

Selvitetty rikossarja on saatettu syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisi kehottaa kaikkia olemaan tarkkana ostoissa, joissa rahaa lähetetään myyjälle etukäteen ilman, että tuotetta on nähty.