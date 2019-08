Pohjois-Korean suurlähetystöltä vuokrattua hostellia ei saada suljettua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vaikka YK:n päätöslauselma kieltää tilojen vuokraamisen, Berliinissä sijaitseva hotelli pysyy silti auki.

Saksan hallitus ei löydä keinoa Berliinin keskustassa sijaitsevan City Hostellin sulkemiseksi, jonka vuokrantajana toimii naapurirakennuksessa sijaitseva Pohjois-Korean suurlähetystö. Hostellin sulkemista puoltavat jopa YK:n ja Saksan lakipykälät, uutisoi Deutsche Welle.

Vuoden 2016 marraskuussa tehdyn YK:n päätöslauselman mukaan YK:n jäsenmaat eivät saa antaa Pohjois-Korean käyttää lähetystönsä tiloja mihinkään muuhun kuin diplomaattisiin tarkoituksiin. Lisäksi Saksan lakiin kirjattu Euroopan unionin direktiivi vuodelta 2017 kieltää minkään omaisuuden vuokraamisen Pohjois-Korealta.

Saksan ministeriö alkoi painostaa Pohjois-Korean lähetystöä lopettamaan tilojen vuokraamisen hostellille ja lähetystö perui vuokrasopimuksen Saksan ulkoministeriön painostamana.

Pohjois-Korean lähetystö ei kuitenkaan kyennyt maksamaan vaadittavia oikeuskuluja, joten sen omistamissa tiloissa toimiva hostelli on edelleen avoinna turisteille.

Pohjois-Korean suurlähetystön arvioidaan saavan tilojen vuokraamisesta 38 000 euroa kuukaudessa. Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen poliitikko Tom Schreiber on sanonut, että lähetystöllä on miljoonan euron edestä velkaa Saksan valtiolle hostellin maksamatta jääneistä veroista.

– Tämä on spekulointia, mutta on mahdollista, että lähetystö ja hostellin omistama yhtiö EGI ovat tehneet salaisen sopimuksen siitä, etteivät he maksa oikeuskuluja, jotta prosessi myöhästyy, Schreiber kertoo Deutsche Wellelle.

Schreiberin mukaan on epäselvää, kenellä on pääsy pankkitilille, jolle hostelli vuokransa maksaa. Se on kuitenkin selvää, että vuokranantaja ja vuokraaja eivät halua tilanteeseen ratkaisua.

Hostellia arvostelleet ovat kommentoineet muun muassa TripAdvisor -palvelussa sitä, että heidän hostellille maksamansa rahat saattavat rahoittaa Pohjois-Korean ydinaseohjelmaa.