Pohjois-Korean sotilaat ampuivat ja polttivat eteläkorealaisen virkamiehen

Pohjoiskorealaiset joukot ovat ampuneet eteläkorealaisen virkamiehen ja polttaneet hänen ruumiinsa, Etelä-Korean asevoimat kertoo CNN:n mukaan.

Meri- ja kalastusasioiden ministeriön virkamiehen kerrotaan kadonneen maiden välisellä merirajalla Yeonpyeongin saarien lähistöllä. Etelä-Korean tiedustelun mukaan virkamies tapettiin, kun hän oli ylittänyt rajan.

Etelä-Korean asevoimat tuomitsee lausunnossaan jyrkästi ”Pohjois-Korean julmuudet” ja vaatii selitystä sekä murhaajien saattamista vastuuseen teoistaan. Myös Etelä-Korean presidentinkanslia on tuominnut surman. Presidentinkanslian lausunnossa korostettiin, että virkamies oli aseeton eikä vastustellut. Soulin mukaan kyse on ”rikoksesta ihmisyyttä vastaan”.

NK Newsin mukaan eteläkorealaisvirkamies olisi saattanut ollut poikkeuksellisesti loikkaamassa pohjoisen puolelle. Tästä ei kuitenkaan toistaiseksi ole esitetty mitään todisteita.

BREAKING: South Korea's Presidential Blue House "strongly condemns" North Korean military for killing a South Korean who was "unarmed & had no intention to resist" and damaging the body. Seoul urges Pyongyang to apologize for its "crime against humanity." https://t.co/8mq6WI4MJM

— NK NEWS (@nknewsorg) September 24, 2020