Pohjois-Korea vapautti amerikkalaisia vankeja

Pohjois-Korea on vapauttanut kolme vangitsemaansa amerikkalaista. Kim Dong-chul, Tony Kim ja Kim Hak-song vapautettiin Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeon ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin tapaamisen jälkeen keskiviikkona. Washington Postin mukaan vangit lähtivät saman tien kotimatkalle Pompeon koneella.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin tiedottaja Sarah Huckabee Sanders totesi lausunnossaan, että presidentti arvostaa Kim Jong-unin toimintaa asiassa ja pitää sitä hyväntahdon elkeenä. Vapautettujen kerrotaan olevan tilanne huomioon ottaen hyvässä kunnossa.

Presidentti Trump totesi twitterissä olevansa Pompeon ja miesten konetta vastassa Andrewsin lentotukikohdassa.

Kaikki kolme amerikkalaista oli vangittu vakoilusta ja Pohjois-Korean valtion vastaisista toimista vuosina 2015-2017. Yhdysvaltojen mukaan syytteet olivat tekaistuja.

Secretary Pompeo and his “guests” will be landing at Andrews Air Force Base at 2:00 A.M. in the morning. I will be there to greet them. Very exciting!

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018