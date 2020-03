Pohjois-Korea tilasi hätävarusteita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pjongjang haluaa suojautua koronavirukselta.

Kiina on toimittanut Pohjois-Koreaan lääkinnällisiä tarvikkeita ja suojavarusteita. Pohjois-Korean viranomaiset tekivät kiiretilauksen koronaviruksen vuoksi, kertoo uutissivusto Radio Free Asia.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Pohjois-Korealla on tiiviit yhteydet Kiinaan, ja naapurimaa Etelä-Koreassa tartunnat leviävät.

Valtionmedian mukaan noin 7 000 kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin Kiinan rajan läheisyydessä ja suuria tapahtumia on peruttu.

Lähteiden mukaan Pohjois-Korean hallinnon tärkeimpänä tavoitteena näyttää olevan pääkaupunki Pjongjangin ja siellä asuvan eliitin suojeleminen virukselta.

Kiinasta toimitettiin viime perjantaina suojavarusteita ja tarvikkeita rajan yli Pohjois-Koreaan. Toimitus oli matkalla Pjongjangiin, kertoo Sinuijun kaupungissa sijaitsevan varaston johtaja.

– Kaksi suurta kuorma-autoa kuljetti hätävarusteita Kiinan Dandongista Jalu-joen sillan yli Sinuijun kaupunkiin. Rekat kuljettivat suojahaalareita, desinfiointiaineita ja kasvosuojia.

Nimettömänä esiintyvien lähteiden mukaan Pohjois-Korean johto haluaa suojautua virukselta. Pjongjangissa on hyvin varustettuja sairaaloita ja karanteenikeskuksia.

Pääkaupungin kerrotaan kuitenkin olevan poikkeus, eikä samanlaisiin varotoimiin ole ryhdytty muualla maassa.

Vaikka lääkinnälliset puitteet ovat Pjongjangissa omaa luokkaansa, myös pääkaupungin sairaalaoissa ja keskuksissa on pula varusteista ja lääkkeistä.

– Jos eliitti on pahassa jamassa, voi vain kuvitella tavallisten ihmisten tilanteen, kun heidät asetetaan karanteeniin, eräs lähde sanoo.