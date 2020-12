Pohjois-Karjalassa voimassa kiihtymisvaiheen rajoitukset

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä pidetään edelleen voimassa koronavirusepidemian kiihtymisvaiheen suositukset ja rajoitukset.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Siun soten alueellinen koronavirusepidemian tilannekuvatyöryhmä katsoi keskiviikkona, ettei suositusten ja rajoitusten höllentämiseen ole varaa, koska riski tartuntojen leviämiselle vuodenvaihteen juhlien ja lomien aikana on edelleen todellinen.

Tilannetta arvioidaan uudestaan loppiaisen jälkeen 7.1.2021.

– Vaara ei missään nimessä ole ohi, ja uutta vuotta olisi hyvä juhlistaa vain lähipiirin kanssa, kuten jouluakin vietettiin. Valppautta ja varovaisuutta tarvitaan loma-aikana, jotta töihin ja kouluun palaaminen sujuu mahdollisimman turvallisesti, kertoo tilannekuvatyöryhmän terveiset sen puheenjohtajana toimiva Sirpa Kaipiainen Siun sotesta.

Koronavirustartuntojen määrä alueella on ollut viime viikot hiljalleen laskusuunnassa, mutta uusia tartuntoja todetaan edelleen päivittäin eri puolilla maakuntaa. Tartuntojen alkuperä on pystytty selvittämään hieman yli 70 prosentissa tapauksista.

Jouluviikolla 52 Siun soten toiminta-alueella todettiin 24 koronavirustartuntaa, kun aiempina viikkoina tartuntoja on todettu vähän päälle kolmisenkymmentä viikossa. Koronavirustesteihin hakeuduttiin kuitenkin selvästi vähemmän kuin aiempina viikkoina. Koronavirustestejä otettiin jouluviikolla noin 1 960, kun aiemmin testejä on otettu keskimäärin 2 800.

– Testeihin pitää hakeutua mahdollisimman pian eikä jäädä odottamaan. Vain siten saadaan tartuntaketjut ja altistumiset nopeasti katkaistua, muistuttaa Kaipiainen.

Kuluvalla viikolla 53 keskiviikkoaamupäivään mennessä uusia tartuntoja on varmistunut Siun soten alueella kymmenen. Useita tartuntoja on todettu viime ja tämän viikon aikana erityisesti Kiteellä ja Outokummussa.

Tartunnan saaneiden henkilöiden lähikontaktit on kartoitettu ja heihin on oltu suoraan yhteydessä. Tällä hetkellä karanteenissa on noin sata henkilöä koko maakunnassa.

Kiteellä tartunnat liittyvät toisiinsa ja samaan ravitsemusliikkeeseen, jossa mahdollisia altistumistilanteita on voinut olla useina päivinä viime viikolla. Tartunnan alkuperää ei ole pystytty selvittämään.

Ravintola Pivankassa Kesälahdella 20.–28.12. aikana asioineita kehotetaankin tarkkailemaan oireitaan ja hakeutumaan erittäin matalalla kynnyksellä koronatestiin.

Outokummussa uusista tartunnoista suurin osa on jatkotartuntoja aiemmista koulualtistumisista ja ne on todettu jo karanteenissa olleilla henkilöillä.

Pohjois-Karjalan maakunnassa ja Heinävedellä Itä-Suomen Aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Niin ikään suositellaan yksityistilaisuuksien rajaamista 20 henkilöön edellyttäen turvavälien ja hygieniaohjeistuksien täyttymistä.

Kasvomaskien käyttöä suositellaan työpaikoilla, julkisissa sisätiloissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Samoin suositellaan aikuisten ryhmäliikunnan ja ryhmissä tapahtuvan harrastustoiminnan välttämistä, korkeakoulujen väliaikaisen etäopetuksen jatkamista, etätyötä sekä välttämään matkustamista kotimaassa ja ulkomailla.

Tilannekuvatyöryhmän antamat alueelliset suositukset ovat voimassa 10.1.2021 saakka ja Aluehallintoviraston kielto yli 20 hengen yleisötilaisuuksista 22.1.2021 saakka.