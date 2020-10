Pitkään koronaan sairastunut Ylelle: Yhtä painajaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoli vuotta oireista kärsinyt haluaa puhua kokemuksestaan, jotta viruksen vakavuus ymmärrettäisiin.

Ylen mukaan Suomessa voi olla jo tuhansia potilaita, joiden kuukausia kestänyt oireilu johtuu koronaviruksesta. Luvussa eivät ole mukana toisen aallon aikana sairastuneet. Tutkimusten mukaan covid19-tauti voi pitkittyä potilaalla huolimatta siitä, kuinka vakavana tämä on koronan akuuttivaiheen sairastanut.

– Kansainvälisissä tiedejulkaisuissa on long covidista jo melko paljon artikkeleja. Suomessa ollaan vähän jäljessä, mutta selvää on, että long covid on vakava osa pandemiaa, sanoo Tampereen yliopiston anatomian professori Seppo Parkkila.

Hänen mukaansa on jo varmaa, ettei kyse ole pelkästä hengityselinten sairaudesta.

25-vuotias Henrik kertoo Ylelle saaneensa koronatartunnan oletettavasti Tukholmasta helmi–maaliskuun vaihteessa. Hän ei päässyt ajoissa testiin, koska terveyskeskuksessa hänen sairautensa arvioitiin olevan influenssaa. Antibiootit eivät auttaneet.

– En toivoisi tätä pahimmalle vihamiehellenikään. Viimeiset kuusi kuukautta ovat olleet yhtä painajaista, Henrik toteaa.

– Tämä ei ole kuin kausi-influenssa. Haluan puhua, jotta ihmiset tietäisivät viruksen vakavuuden, hän lisää.

Terveydenhuollossa hänen tilaansa on epäilty muun muassa uupumukseksi.

Kansainvälinen terveysjärjestö WHO on jo tehnyt pitkälle koronalle oman tautiluokituksen. Vielä ei tiedetä, koska se otetaan Suomessa käyttöön.

Lääketieteen tohtori Seppo Parkkila toteaa, että koska oireet ovat niin moninaisia ja subjektiivisia, lääkäreiden on hyvin vaikea diagnosoida sairautta. Parkkilan mukaan pitkään koronaan sairastuu arvioiden mukaan 10–30 prosenttia koronan sairastaneista. Hän arvioi, että taudin yhteiskunnallinen hinta saattaa nousta hyvin kalliiksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on aloittamassa seurantatutkimuksen, jossa selvitetään muun muassa koronaan sairastuneiden pitkittyneitä oireita.