Pitkäaikaissairaat pöyristyivät THL:n johtajan puheista

Koronaa keväästä asti sairastaneet eivät hyväksy Mika Salmisen kommentteja.

Ilta-Sanomat otsikoi näyttävästi THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen haastattelun sanoilla ”korona ei ole niin vaarallinen kuin pelättiin”.

Itse IS:n jutussa Mika Salminen toteaa, että ”se miltä korona näytti keväällä, ei ihan pidä paikkaansa” ja ”korona on yhä vakava tauti, mutta paljon pienemmälle osalle tartunnan saaneista kuin alkuun yleisesti arvioitiin”. Salminen ei ole koulutukseltaan lääkäri.

Haastattelu on kauhistuttanut Covid-19-pitkäaikaissairaiden vertaistukiryhmässä Facebookissa. Siellä kommentoidaan näin:

– Ei voi olla totta! Tällaisia uutisotsikoita! Eikä sanallakaan THL mainitse pitkäkestoisista oireista ja niiden vakavuudesta.

– … eikä pitkään sairastaneista MITÄÄN sanallakaan!

– Onkohan tässä tiedon pimittämistä vai eikö uskalleta sanoa, kun ei ole tilannekuva hallinnassa meistä..?

– Pelottavaa edelleen se vähättely. Kuka oikeasti haluaa ottaa arpapotin koronaa kun ei tiedä varmaksi, meneekö oireettomana vai jatkuuko oireet iäisyyteen tai oletko juuri hän, joka siihen kuolee?

– Ei ole mitään näyttöä heikentymisestä, aloittelijan virhe luulla näin, sanoi hki yliopiston professori joka oli korona aikaan meilahden keuhko osastolla.

– Nää on tällaisia tilattuja kommentteja. Nyt yritetään hillitä oletettua hysteriaa ja pedata kansan mielipide rajojen avaamiselle yms vapautumiselle, jotta saataisiin ihmiset taas kulutusjuhlille.

– Miks ihmeessä aina vain otetaan esille tartunnat ja kuolleet?? Kyllä pitäis huomioida ja hoitaa tartunnan saaneet eikä vain tilastoida johonkin helkutin ö-mappiin.

– Järkytyin myös tästä otsikosta, minusta erittäin vastuutonta!

– This was the perfect opportunity for Salminen to say something, anything, about Long Covid, I wish I could meet him in the street so I could tell him what I think about all of them over at THL, yes, I am mad!!

– Tämmöinen uutisointi on todella vahingollista.

THL:n Salminen sanoo IS:n haastattelussa (https://t.co/J5qIHqKV3c), että ”korona on yhä vakava tauti, mutta paljon pienemmälle osalle tartunnan saaneista kuin alkuun yleisesti arvioitiin.” Tämä ei anna totuudenmukaista kuvaa kevään tilanteesta. (1/4) — Tuomas Aivelo (@aivelo) September 15, 2020