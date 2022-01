Pitääkö vain Kiinan koronalinja maailman pyörät käynnissä?

Tartuntamäärät jättimaassa ovat pysyneet hyvin matalalla tasolla.

Kiina on onnistunut pitämään koronaviruksen tartuntamäärät lähes nollassa kevään 2020 jälkeen. Paikallisiin tartuntaryppäisiin on vastattu maan epidemiastrategian mukaisesti tiukoilla rajoitustoimilla ja miljoonien ihmisten pakollisella virustestauksella.

Uusia infektioita vahvistettiin syksyllä muutamia kymmeniä päivässä ja joulukuun puolivälin jälkeen noin 100–300 kappaletta. Pääasiassa deltamuunnoksen aiheuttamat infektiot ovat johtaneet viime viikkoina kohtuuttoman tiukkoina pidettyihin sulkutiloihin muun muassa Xi’anin kaupungissa.

Radio Free Asia -julkaisun mukaan kaupunki on varoittanut 13 miljoonaa asukastaan siitä, että kaikkia sosiaalisen median kanavia valvotaan mahdollisten ”kielteisten” eli sulkutilaa arvostelevien päivitysten varalta.

Tyytymättömyys paikallisviranomaisiin on kasvanut, sillä asukkaita on kielletty poistumasta kodeistaan edes elintarvikkeiden hankkimiseksi. Riskialueilla asuvia henkilöitä ei ole välttämättä otettu sairaalahoitoon ilman tuoretta virustestitulosta. Viranomaisia on myös rangaistu ylilyönneistä.

Toiset ovat pitäneet Kiinan valitsemaa strategiaa monia muita maita tehokkaampana koronaviruksen aiheuttamien kansanterveydellisten ongelmien ehkäisyssä. Maan elinkeinoelämä ja teollisuustuotanto ovat pystyneet toimimaan pandemiasta huolimatta melko normaalisti, eivätkä sairauspoissaolot ole aiheuttaneet laajoja ongelmia logistisiin ketjuihin.

Amerikkalainen lääkäri huomauttaa Twitterissä, että omikronaallon arvioidaan vievän 275 000–300 000 henkilöä sairaalaan tammikuun lopulla, kun määrä oli vuodentakaisen epidemiahuipun aikaan 140 000 potilasta. Hänen mukaansa terveydenhuoltojärjestelmä ei voi kestää näin suurta rasitusta, vaikka tautitapaukset olisivat keskimäärin aiempaa lievempiä.

Lääkäri arvioi Kiinan strategian turvanneen maailmantalouden logistisen ketjun toimintakyvyn.

– Mahtavatko ihmiset ymmärtää, että Kiinan sitoutuminen koronan nollastrategiaan kirjaimellisesti pitää koko maailman toiminnassa tällä hetkellä?, lääkäri toteaa.

