Piia-Noora Kauppi ihmettelee: Miljardöörituttavani katosi

– On pelottavaa ajatella, mitä Jackille on saattanut tapahtua.

Näin twiittasi viime viikolla Finanssialan toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi. Hän viittasi uutisiin kiinalaisen yrittäjän ja miljardöörin Jack Man katoamisesta.

Jack Ma, alunperin Ma Yun, on verkkokauppa Alibaba Groupin perustaja. Mata ei ole nähty julkisuudessa lokakuun lopun jälkeen, eikä hän ole julkaissut itsestään tietoja sosiaalisessa mediassa. Lehdistössä ympäri maailman on arveltu, että joko Kiinan valtio on vanginnut hänet tai hän on itse päättänyt varotoimena vetäytyä täydelliseen hiljaiseloon.

Kauppi kertoo tutustuneensa Jack Mahan vuonna 2005 Sveitsissä. Molemmat osallistuivat tuolloin Maailman talousfoorumin (WEF) nuorten vaikuttajien Young Global Leaders -verkoston tapaamiseen. Samalle YGL-vuosikurssille ja tähän kesätapaamiseen osallistui kaksi muutakin suomalaista, silloinen oppositiojohtaja Jyrki Katainen (kok.) ja filosofi Pekka Himanen.

Young Global Leaders -verkosto on tarkoitettu nuorille vaikuttajille, ja kutsuttavien tulee kutsumishetkellä olla 40-vuotiaita. Vuonna 1964 syntynyt Ma täytti ehdon niukasti. Hän oli jo perustanut Alibaban ja ansainnut työllään kohtalaisen omaisuuden.

Kauppi toimi tuolloin EU-parlamentaarikkona. Hän muistaa erityisesti, miten hän kesällä 2005 jutteli pitkään Man kanssa Sveitsin Zermattissa. Paikka on tunnettu Matterhornin vuoresta. Osa kurssilaisista lähti retkeilemään, osa pysyi hotellilla.

– Olin raskaana ja odotin toista lastani. En pystynyt osallistumaan kaikkeen ohjelmaan ja Ma ei jostain syystä halunnut lähteä vaelluksille ja muille matkoille.

Kauppi sanoo, että Ma puhui tavallista parempaa englantia kuin monet kiinalaiset – onhan Ma koulutukseltaan englanninopettaja.

– Ma oli hyvin vaatimaton jalat maassa -tyyppi. Kovin puhelias hän ei ollut, enemmän hiljaista tyyppiä. Oli tosi vaikea kuvitella, että hän johtaisi maailman suurinta verkkokauppaa, Kauppi sanoo.

Kauppi sanoo, että Ma osallistui viisivuotisen YGL-ohjelman jälkeen alumnitapaamisiin useita kertoja, muttei enää viimeisten viiden vuoden aikana. Kauppi on kuitenkin suunnitellut Man kutsumista Suomeen jokavuotiseen European Business Leaders Cenvention -tapahtumaan Kalastajatorpalle, mutta toistaiseksi vierailu ei ole toteutunut.

Jack Ma perusti Alibaban vuonna 1999 yhdessä 18 ystävänsä kanssa. Yhtiö on kasvanut jättimäiseksi, ja sen liikevaihto on nykyään 500 miljardia yuania eli lähes 60 miljardia euroa.

Alipay on puolestaan alunperin Man ja Alibaban perustama mobiilimaksupalvelu. Alipay ohitti jo vuonna 2013 PayPalin maailman suurimpana mobiilimaksualustana, ja sitä käyttää noin 700 miljoonaa ihmistä. Alipayn omistaa nykyisin Ant Group, joka on myös Jack Man perustama yritys.

Ant Groupin oli marraskuun kolmantena päivänä tarkoitus listautua Shanghain ja Hongkongin pörsseihin. Kiinan viranomaiset kuitenkin estivät listautumisen marraskuun ensimmäisenä päivänä.

Tätä edelsi tapahtuma, jonka on arveltu vaikuttaneen sekä listautumisen estämiseen että Jack Man katoamiseen. Ma näet piti lokakuun 24. päivänä julkisen puheen, jossa hän arvosteli Kiinan finanssivalvontajärjestelmää. Ma sanoi, että koska Kiinan viranomaiset koska varjelevat tasapainon säilymistä liian tarkasti, he samalla estävät innovaatioiden syntymisen. Man mielestä innovaatiot edellyttävät riskin ottamista.

Financial Times -lehden mukaan Kiinan presidentti Xi Jinping ei pitänyt arvostelusta.

Jack Mata ei ole nähty julkisuudessa tämän puheen jälkeen, vaikka hän tavallisesti esiintyy erilaisissa tilaisuuksissa useinkin. Hän ei ole myöskään päivittänyt Twitter-tiliään. Marraskuussa Man oli tarkoitus toimia tuomarina tosi-tv-ohjelmassa Africa’s Business Heroes, mutta hän ei saapunut kuvauksiin. Ohjelma on Man oma luomus.

Joulukuun 24. päivänä Kiinan viranomaiset ilmoittivat, että he tutkivat Alibabaa, koska epäilevät yhtiön rikkoneen kilpailulainsäädäntöä. Tutkinta aloitettiin kahta viikkoa sen jälkeen, kun Kiinan kommunistinen puolue totesi, että monopoliasemaan päässeiden yritysten toimintaa pitää rajoittaa, jotta ”pääoman hallitsematon leviäminen” estetään.

Joulukuun 26. päivänä Kiinan keskuspankki arvosteli Jack Man Ant Groupia siitä, että yhtiö on ottanut liian suuria taloudellisia riskejä. Keskuspankin mukaan Ant Group oli myös hyödyntänyt sääntelyn porsaanreikiä.

Jack Ma on Kiinan kommunistisen puolueen jäsen.

It is really scary to think about what may have happened to Jack. I got to know him 15 years ago when we were selected to the @WEF Young Global Leaders @YGLVoices program. ”Jack Ma’s disappearing act fuels speculation about billionaire’s whereabouts” https://t.co/Kq2eaaCZHt

— 𝙿𝚒𝚒𝚊-𝙽𝚘𝚘𝚛𝚊 𝙺𝚊𝚞𝚙𝚙𝚒 (@Piianoora) January 5, 2021